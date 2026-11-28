Jordan Henderson, Chelsea'nin Nottingham Forest'a 3-2 yenilmesinin ardından takımın savunma performansını sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli orta saha oyuncusu, City Ground'da ev sahibi karşısında konsantrasyonunu koruyamayan Chelsea'nin yenilgiye kendi hatalarıyla zemin hazırladığını söyledi.

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Devrelere kötü başlangıç Chelsea'ye pahalıya patladı

Nottingham Forest, iki devrenin de ilk beş dakikasında Chelsea'yi cezalandırdı. Konuk ekip, hücumda ritim bulamadan önce 2-0 ve 3-1 geriye düştü.

Forest üstünlüğünü korumak için daha geriye çekilirken Emmanuel Emegha'nın iki golü Chelsea'nin maçın son bölümünde geri dönüş umudunu artırdı, ancak Chelsea'nin beraberliği yakalamak için zamanı yetmedi .

Henderson önlenebilir gollerden ve geç gelen reaksiyondan yakındı

Son düdüğün ardından konuşan Henderson, Forest'ın her iki devrenin başında da Chelsea savunmasını kolayca geçmesinden duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi.

Eski Liverpool kaptanı, Chelsea'nin resmî internet sitesine şunları söyledi: “Yediğimiz goller savrukça hatalardan kaynaklandı. Her şeyden önce bundan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bence üç golü de önleyebilirdik, bu yüzden gerçekten çok üzgünüz.

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“Nedense birkaç fena sayılmayacak fırsat buldular ve gol attılar. İlk yarının ilk beş dakikasında, ikinci yarının ilk beş dakikasında. Yediğimiz goller bizi kesinlikle hayal kırıklığına uğrattı.”

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Deneyimli orta saha oyuncusu, Chelsea'nin ancak Forest farkı korumak için geriye çekildikten sonra gerçek bir aciliyet duygusuyla oynadığını da belirtti.

Henderson sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar 2-0 ya da 3-1 öne geçene kadar oyuna giremedik. Geriye çekilmeye başladıklarında biz de topu biraz daha hızlı ileri taşımaya başladık.

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“Elbette mücadeleyi bırakmadık ve iki gol bulduk. Maçın son birkaç dakikasında beraberliği yakalamak için bastırdık. Son ana kadar mücadele etmemiz olumlu ama genel olarak daha iyi oynayabiliriz, daha iyi olabiliriz. Savunmada hızla gelişmeliyiz.”

Savunma sorumluluğunu tüm takım paylaşmalı

Henderson, yalnızca savunma hattını hedef almak yerine yenilgiyi takımın ortak başarısızlığı olarak değerlendirdi ve konsantrasyon kayıplarının takım genelinde tekrarlayan bir soruna dönüştüğü uyarısında bulundu.

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Şöyle devam etti: “Bunu takım olarak çözmeliyiz. Mesele yalnızca savunma oyuncuları değil. Rakibe fırsat ve gol vermemek için tüm takım birlikte savunma yapmalı. Genel olarak çok fazla fırsat bulduklarını düşünüyor muyum? Pek sayılmaz. Ama verdiğimiz fırsatlarda gol yedik ve şu anda durum böyle görünüyor. Maçın her dakikasında konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi korumalıyız.

“Yine de çıkarabileceğimiz bazı olumlu şeyler var ama genel olarak daha iyi olmalıyız. Chelsea için oynuyorsak buraya gelip daha iyi performans sergilemeliyiz.”

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Son sıradaki Crystal Palace'a karşı kritik iç saha sınavı

Üst üste üç Premier Lig yenilgisinin ardından kötü gidişatı durdurma baskısı artan Chelsea'nin bu yenilgi üzerinde düşünmek için fazla zamanı yok.

Çarşamba günü ligin son sırasındaki Crystal Palace'ı ağırlamak, Chelsea'ye hemen karşılık verme fırsatı sunacak. Ancak Henderson'ın uyarısı, son sıradaki rakibe karşı maçların başında yaşanan konsantrasyon kayıplarını ortadan kaldırmanın önemini ortaya koyuyor.