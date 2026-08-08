Hirving Lozano, San Diego FC’deki son derece sancılı sürecin ardından yeni kulübünü buldu

Hirving Lozano önümüzdeki yarım sezonu Los Angeles Galaxy’de geçirecek. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, bu takvim yılının sonuna kadar San Diego FC’den kiralandı. Ardından LA Galaxy’nin onu bonservisiyle kadrosuna katma opsiyonu bulunuyor.

LA Galaxy Genel Direktörü Will Kuntz, “Hirving, üç yıl önce de kadromuza katmaya çalıştığımız bir oyuncuydu, bu yüzden bu durum bir bakıma çemberin tamamlanması gibi hissettiriyor” dedi.

“Kendisi, MLS’deki ilk sezonu da dahil olmak üzere, birden fazla kulvarda şampiyonluk yarışı veren kulüplerde çok başarılı bir geçmişe sahip. Sezonun son bölümünde kadromuzu güçlendirme seçeneklerine baktığımızda, Hirving’in kulüp olarak içinde bulunduğumuz durum için doğru oyuncu olduğu netleşti.”

“Yetenekli bir grubumuz, güçlü bir soyunma odamız ve sezonun son 15 maçında önümüzde net bir hedefimiz var. Bu nedenle Hirving ve ailesinin Galaxy’ye katılmasından dolayı son derece mutluyuz.”

Lozano, 2025’in başında PSV’den San Diego’ya transfer olmuştu ancak Amerikalı kulüpteki süreci iki tarafın da umduğu gibi gitmedi. Meksikalı oyuncu, teknik direktörüyle bir anlaşmazlık yaşadı ve bunun da etkisiyle adeta bir tür “rehin alma” durumu ortaya çıktı: 30 Kasım’dan bu yana forma giymiyordu.

Bu nedenle Lozano, Meksika’nın bu yazki Dünya Kupası kadrosuna da alınmadı. Böylece onun çıkışsız durumu için bir çözüm bulunmuş oldu.

Kadrosunda Marco Reus’un da bulunduğu LA Galaxy, şu anda MLS Batı Konferansı’nda 12. sırada yer alıyor. San Diego ise bir puan geride, 13. basamakta bulunuyor.