Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

Özel maçta Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde ise İsveç ve Portekiz ile karşılaşacak Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 11 Kasım'da , 14 Kasım'da İsveç ve 17 Kasım'da ise ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak'ın da yer aldığı aday kadro şöyle:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic ( )

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Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren ( ), Borna Barisic ( ), Duje Caleta-Car ( ), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor), Filip Uremovic (Rubin Kazan), Domagoj Bradaric ( )

Orta saha: Luka Modric ( ), Mateo Kovacic ( ), Marcelo Brozovic ( ), Badelj ( ), Marko Rog ( ), Mario Pasalic ( ), Nikola Vlasic ( )

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric ( ), Josip Brekalo ( ), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

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Dalic ayrıca, yedek olarak da Ante Rebic (Milan), Tin Jedvaj ( ), Lovre Kalinic (Aston Villa), Mile Skoric (Osijek), Josip Juranovic (Legia Varşova), Toma Basic ( ), Antonio Mirko Colak (PAOK) ve Marin Pongracic'i (Wolfsburg) aday kadroya çağırdı.

9 Kasım'da İstanbul'da toplanacak Hırvatistan kafilesi, 11 Kasım'daki Türkiye maçından sonra İsveç'e gidecek. 14 Kasım'da İsveç'e konuk olacak Hırvatistan, 17 Kasım'da ise sahasında Portekiz'i ağırlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yer alan Hırvatistan, 10'ar puanlı Portekiz ve 'nın ardından 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki son takım İsveç'in ise henüz puanı bulunmuyor.