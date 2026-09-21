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imago-sport-1078610766.jpgGribaudi/ImagePhoto
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Hırvatistan Teknik Direktörü, Modric için konuştu: “Onunla Milan daha dikine oynuyor, bunun sıkıcı bir futbol olduğuna kapılmayın”

AC Milan

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü, Luka Modric'in yalnızca Milan için değil, Hırvatistan için de ne kadar önemli olduğunu açıkladı.

Slaven Bilic, Hırvatistan Milli Takımı'nın başına geri döndü ve yeniden Luka Modric'le yola çıkıyor: Milan'ın deneyimli orta saha oyuncusu, Çekya, İspanya, İngiltere ve yine İspanya ile oynanacak maçların kadrosuna çağrıldı. Yaz aylarında hem Milan'da hem de milli takımda kariyerini sürdürme kararı alan Milanlı orta saha için şunları söyledi: "Devam etmesinden hepimiz çok mutluyuz. Milli takıma olan isteği ve tutkusu hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Şöhreti de zaten sürekli oynayıp oynamayacağının sorulmasından doğdu. Gerek kulüpte gerek milli takımda 'isteksiz davranmak' isteyecek son kişi odur. Milan, onunla ve onsuz aynı şekilde oynamıyor. Onlar için önemli ama bizim için de önemli. Sakin oynamak için Modric'e ihtiyaç var. Bu onun gücü, özellikle de artık farklı bir şekilde oynadığı şu dönemde. Rakibi durdurmak, oyunu kontrol etmek. Milan'ın o çıktığında tıkandığı ve istikrarını kaybettiği açıkça görülüyordu. Luka'nın oyunun temposu üzerinde büyük bir etkisi var. Bunun sıkıcı bir futbol olduğunu sanmayın. Modrić ile Milan çok daha dikine oynuyor" ifadelerini Sportske Novosti aktardı.


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