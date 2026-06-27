Hırvatistan, C Grubu’nda ikinci sırayı almayı başardı. Gana ile oynadığı heyecan verici maçın ardından, doğrudan rakibini 2-1 mağlup etti. 83. dakikada Nikola Vlasic, Luka Modric’in pasıyla Hırvatistan’a galibiyeti getiren golü attı. Zlatko Dalic'in takımı, son 32 turunda K Grubu'nun ikincisi olan Portekiz veya Kolombiya ile karşılaşacak. Gana ise üçüncü sırada yer alarak K Grubu'nun birincisi olan Portekiz veya Kolombiya ile oynayacak.

Hem Hırvatistan hem de Gana’nın ilk onbirinde üçer değişiklik göze çarptı. Josko Gvardiol, Mario Pasalic ve Peter Musa'nın yerini Petar Susic, Vlasic ve Ante Budimir aldı. Gana tarafında ise Kamaldeen Sulemana, Elisha Owusu ve Amsterdamlı Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Caleb Yirenkyi ve Iñaki Williams'ın yerine sahaya çıktı.

Maçın ilk dakikalarında top hakimiyeti Hırvatistan’daydı ve bu durum, tribünlerden gelen yuhalamalara rağmen Gana için hiç de fena değildi. Zira The Black Stars’ın tur atlaması için bir puan yeterliyken, Hırvatistan ise yenilgiye uğraması halinde elenme riskiyle karşı karşıyaydı.

İlk çeyrek saatlik dengeli bir mücadelenin ardından Vlasic ilk büyük tehlikeyi yarattı. Torino'nun hücumcu orta saha oyuncusu, güzel bir atak sonrasında topu aldı ve şutu direkten geri döndü. Bundan 15 dakika sonra Hırvatlar nihayet öne geçti. Mateo Kovacic, Susic'e pas verdi; Susic'in yaklaşık yirmi metreden çektiği şut, Luckassen'in bacaklarının arasından geçerek uzak köşeye gitti: 1-0.

Gana, hücumda pek bir şey yapamadı, ancak sık sık aranan yıldız oyuncusu Antoine Semenyo sayesinde yine de beraberlik golünü hayal edebildi. Manchester City’nin forveti iyi bir şut çekti, ancak top Dominik Livakovic’in kalesinin hemen yanından geçerek onun hayal kırıklığına neden oldu.

İkinci yarının başlangıcı da Ganalı taraftarlar için umut vericiydi. Oyuna girdikten sadece iki dakika sonra, yedek oyuncu Issahaku Fatawu sert bir şutla hemen varlığını hissettirdi; ancak top, Livakovic’in kalesinin bir metre üzerinden dışarıya çıktı. Ancak bu, her iki takımın da savunma açısından iyi bir performans sergilediği ikinci yarıda nadir görülen bir heyecan anı olarak kaldı.

Bu nedenle Gana’nın duran top pozisyonundan skoru eşitlemesi sürpriz olmadı. Luckassen, Ernest Nuamah’ın mükemmel bir serbest vuruşunu iç ayakla ağlara gönderdi. Hakem Drew Fischer ekrana çağrıldı ve Kwasi Sibo’nun ofsayt pozisyonunda olduğu, ancak oyun akışını engelleyecek bir konumda olmadığı sonucuna vardı. Kanadalı hakem bu nedenle kararından geri adım atmadı: 1-1.

Yine de Hırvatlar maçın son dakikalarında galip gelmeyi başardılar. 83. dakikada Modric, köşe vuruşunu uzak direğe doğru gönderdi; burada mükemmel bir konumda bulunan Vlasic, çaresiz kalan Benjamin Asare’yi geçecek şekilde güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1. Bu asistiyle Modric (40), Dünya Kupası tarihindeki en yaşlı asist yapan oyuncu oldu.