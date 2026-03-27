Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü: "Modrić'in geleceği mi? O ne yapacağını zaten biliyor"

Perşembe gecesi ile Cuma gecesi arasında, Hırvatistan, Florida’nın Orlando kentinde Kolombiya ile bir hazırlık maçı için sahaya çıktı ve maçı 2-1’lik skorla kazandı. Yıldız oyuncu ve kaptan Luka Modric maça yedek kulübesinde başladı ve sadece maçın son 10 dakikasında oyuna girdi: Milan için iyi haber, kulüp şampiyonu için bu ekstra dinlenme süresine minnettar. Salı günü Brezilya ile oynanacak dostluk maçında ise durum muhtemelen farklı olacak, Modric bu maçta kesinlikle sahada olacak.





Bu arada teknik direktör Zlatko Dalic, efsanesini şımartıyor ve basın toplantısında Luka'nın geleceği ile ilgili bir soruya yanıt verirken, her zamanki gibi tüm kapıları açık bırakıyor ve özellikle de her ne karar verirse versin, bunu kendisinin vereceğini, her zaman yaptığı gibi ve yapmaya hakkı olduğu gibi vurguluyor. Sportske Novosti muhabirlerinin aktardığı sözleri şöyle:









Modrić son Dünya Kupası'nı mı oynayacak? Milli takımda oynamaya devam edecek mi?





"Luka, ne yapacağını ve nasıl devam edeceğini herkesten daha iyi biliyor. O bizim kaptanımız, rehberimiz ve liderimiz. Birçok kez kariyerinin bittiği söylendi, ama o eşsiz ve tek. Umarım Dünya Kupası'nda bir kez daha büyük işler başarmamıza yardımcı olur."



