İngiltere, rekor kıran Harry Kane’in sürüklediği mücadelede Wembley’de Hırvatistan’ı 2-1 yenerek zorlu bir galibiyet aldı. İkinci yarıda kısa süreli bir endişe yaşasa da taktiksel olgunluk sergileyerek UEFA Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

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İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'ndeki güçlü performansını Wembley'de Hırvatistan'ı 2-1 yenerek sürdürdü. Tarihî bir rekora ve taktik mücadeleye sahne olan gecede İngiltere, Jude Bellingham'ın hazırladığı pozisyonu Morgan Rogers'ın gole çevirmesiyle 24. dakikada öne geçti. Bu gol, Thomas Tuchel'in takımının oyunun temposunu ve hatlar arasındaki alanları kontrol ettiği üstün başlangıcının karşılığıydı.

Ancak ikinci yarıda Hırvatistan oyuna ağırlığını koydu ve Petar Sucic'in 59. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Eşitlik yalnızca beş dakika sürdü. Millî takımda forma giyme rekorunu kırdığı maçta Kane, Ivan Smolcic'in faulünün ardından 64. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. İngiltere, kalan bölümde oyunu rahatlıkla kontrol edip konuk ekibi uzaktan çekilen, gol umudu taşıyan şutlarla sınırlayarak üç puanı aldı.

Kaleci ve savunma

Jordan Pickford - 7/10

Sucic'in golüne engel olamasa da Pickford, üstünlüğün korunmasında belirleyici rol oynadı. Maç boyunca altı kurtarış yaptı; bunların birkaçı Hırvatistan'ın ivme kazanmasını önleyen üst düzey müdahalelerdi. İlk yarıdaki pasları da İngiltere'nin Hırvatistan'ın ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu.

Trent Alexander-Arnold - 6/10

Yüksek riskli ama getirisi de yüksek paslarıyla tipik bir performans sergiledi. Hücuma çıkan Josko Gvardiol karşısında savunmadaki pozisyonunu korumakta zaman zaman zorlandı. Buna karşın oyunun yönünü değiştirebilmesi, 78. dakikada oyundan çıkmadan önce İngiltere'nin erken bölümdeki üstünlüğünde önemli rol oynadı.

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Jarell Quansah - 7/10

Genç savunmacı, savunma hattındaki deneyimli isimlerin yanında dikkat çekici ölçüde soğukkanlı göründü. İngiltere'nin 18 uzaklaştırmasına katkıda bulundu ve bire bir mücadelelerinde üstünlük kurdu. Hırvatistan ikinci yarının sonlarında baskı yaptığında da büyük olgunluk gösterdi.

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Dan Burn - 6/10

Burn, savunmanın merkezinde fiziksel gücünü ortaya koydu. Her kontra atağı karşılayacak geri dönüş hızına sahip olmasa da doğru pozisyon alması, İngiltere'nin üç hava topu mücadelesini kazanmasını sağladı. Hırvatistan da toplam 15 şutuna rağmen kaleyi bulan yalnızca yedi şutta kaldı.

Lewis Hall - 7/10

Bek pozisyonunda enerjik bir performans sergiledi ve takımının hücuma çıkarken sık sık yararlandığı bir seçenek oldu. Hall, savunma görevlerini disiplinle yerine getirdi. Kanatta sağladığı genişlik sayesinde hücum orta saha oyuncuları içeri kat edip merkezde sayısal üstünlük kurabildi.

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Orta saha

Declan Rice - 7/10

Rice, her zamanki verimliliğiyle savunma dörtlüsünü koruyarak takımın dengesini sağlayan isim oldu. Mateo Kovacic ve Martin Baturina'nın yaratıcı etkisini azaltmak için sürekli yatay hareket etmesini gerektiren bir performansın ardından 78. dakikada oyundan alındı.

Elliot Anderson - 6/10

Orta sahada derli toplu bir performans sergiledi. Anderson, topu takımında tutmaya ve Hırvatistan'ın geçiş hücumlarını kesmeye odaklandı. Orta sahadaki takım arkadaşları kadar patlayıcı olmasa da çalışma temposu, İngiltere'nin %54'lük topa sahip olma oranını yakalamasında önemliydi.

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Jude Bellingham - 8/10

İngiltere'nin başlıca yaratıcısıydı. Bellingham, Rogers'ın 24. dakikadaki açılış golünün asistini yaptı ve takımını sürekli ileri taşıdı. Hırvatistan'ın orta sahası ile savunması arasındaki boşlukları bulma becerisi, maçın taktik açıdan belirleyici unsuruydu.

Hücum

Anthony Gordon - 6/10

Gordon, kanatlarda ihtiyaç duyulan dikine oyunu ve sürati sağladı. Gol atamasa da sürekli yarattığı tehdit, Hırvatistan savunmasını daha geriye çekilmeye zorladı. Böylece 78. dakikada oyundan çıkana kadar Rogers ve Bellingham'ın değerlendirdiği alanların açılmasını sağladı.

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Morgan Rogers - 8/10

24. dakikada gol perdesini açan genç oyuncu, öne çıkan bir performans sergiledi. Doğrudan kaleye yönelen koşuları ve isabetli bitiriciliği, Tuchel yönetiminde neden düzenli forma giydiğini gösterdi. Maç boyunca Hırvatistan savunması için sürekli sorun yarattı.

Harry Kane - 9/10

Kaptan için unutulmaz bir geceydi. İngiltere tarihinde en fazla millî maça çıkan oyuncu olduğu gecede, 64. dakikada penaltıyı gole çevirerek galibiyeti getirdi. Üst düzey sırtı dönük oyunu, arkasından gelen hücum hattının etkili olmasına zemin hazırladı.

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Yedekler ve teknik direktör

Ben White - 6/10

İngiltere maçı kontrol altında tutmaya çalışırken savunmaya istikrar katmak için 78. dakikada Alexander-Arnold'un yerine oyuna girdi.

James Garner - 6/10

78. dakikada Rice'ın yerine oyuna girerek gergin geçen son on dakikada orta sahanın düzenini korumasına yardımcı oldu.

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Rio Ngumoha - 6/10

Maçın sonlarında Gordon'un yerine kısa süreliğine oyuna girdi ve geçiş hücumlarında potansiyelinden birkaç kesit gösterdi.

Thomas Tuchel - 8/10

Tuchel'in taktik planı ilk yarıda kusursuz işledi ve Rogers'a güvenme kararı karşılığını buldu. Daha da önemlisi, takımı beraberlik golünün ardından paniğe kapılmadı; kısa sürede yeniden öne geçip maçı kontrol ederek galibiyete ulaştı.