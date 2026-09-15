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UEFA Nations League A
team-logoHırvatistan
Stadion Poljud
team-logoİspanya
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Hırvatistan - İspanya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Hırvatistan
İspanya

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A'da İspanya ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Hırvatistan, İngiltere ve Çekya'nın da yer aldığı A Ligi, A3 Grubu kampanyası kapsamında 6 Ekim Salı günü Split'teki Poljud Stadyumu'nda son dünya şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak. Bu, İspanya'nın Hırvatistan'ı Sevilla'da ağırladığı ve İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından neredeyse anında tükenen eşleşmenin rövanş ayağı.

GOAL size Hırvatistan - İspanya biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, müsaitlik durumu ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere sunuyor.

Hırvatistan - İspanya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Hırvatistan - İspanya maçı Split'teki Stadion Poljud'da başlayacak, ancak bu karşılaşmaya ilişkin resmi yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

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UEFA Nations League A - Hafta 4
Stadion Poljud

Hırvatistan - İspanya biletleri nereden alınır?

Bu maçın biletleri ilk olarak Hırvat Futbol Federasyonu'nun (HNS) resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. HNS, iç saha maçları için satışları genellikle maç gününden yaklaşık 20 gün önce açtığı için resmi biletler henüz genel satışta değil.

Bu maç için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

  • Resmi genel satış - HNS kanalları üzerinden maç gününden yaklaşık 20 gün önce başlaması bekleniyor
  • Dünya şampiyonlarına ilgi - İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferi, bu grubun tamamında olağanüstü bir ilgi yarattı ve Sevilla'daki ilk maç şimdiden tükendi
  • İkincil pazar - Ticombo resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz seçenek

Sevilla'daki ilk maçın ne kadar hızlı tükendiği göz önüne alındığında, bu karşılaşma için de erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

Hırvatistan - İspanya biletleri ne kadar?

HNS üzerinden resmi fiyatlandırma henüz doğrulanmadı; çünkü federasyonun alışılmış takvimine göre genel satışın maç gününe daha yakın, genellikle yaklaşık 20 gün kala açılması bekleniyor.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmiş ya da mevcut değilse veya resmi satışlar henüz açılmadıysa başvurabileceğiniz seçenek. Bu maç için mevcut ilanlar şu anda yaklaşık 199 €'dan başlıyor; bu da son dünya şampiyonu olarak sahaya çıkan bir İspanya takımına yönelik güçlü talebi yansıtıyor.

Dünya şampiyonunun yer aldığı her maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça ve resmi satış açıldıkça hızla değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden garantilemek genel olarak daha güvenli seçenek.

Hırvatistan - İspanya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Hırvatistan - İspanya form durumu

Hırvatistan son beş maçında üç galibiyet alıp iki yenilgi yaşadı; bu süreçte altı gol atıp yedi gol yedi. Takımın son maçı, Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bu serinin daha önceki bölümünde Gana'yı 2-1 ve Panama'yı deplasmanda 1-0 yendiler, ancak grup aşamasında İngiltere'ye 4-2 kaybettiler.

İspanya'nın son beş maçı beşte beş galibiyetle sonuçlandı; takım dokuz gol atarken iki gol yedi. Son sonuçları, Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı alınan 1-0'lık galibiyetti. Bu seri ayrıca Fransa, Belçika, Portekiz ve Avusturya karşısında alınan galibiyetleri de içerdi; İspanya bu beş maçta iki kez kalesini gole kapattı.

CRO

CRO - Form

SVN
K2-1
ENG
K4-2
PAN
K0-1
GHA
K2-1
POR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ESP

ESP - Form

AUT
K3-0
POR
K0-1
BEL
K2-1
FRA
K0-2
ARG
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Hırvatistan - İspanya: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, İspanya'nın 3-0 kazandığı EURO 2024'te oynandı. Ondan önce iki takım, Haziran 2023'te Hırvatistan'da oynanan bir Uluslar Ligi maçında 0-0 berabere kaldı. Son beş karşılaşmanın geneline bakıldığında daha güçlü karne İspanya'da; üç galibiyete karşı Hırvatistan'ın bir galibiyeti ve bir beraberlik var. Eylül 2018'de İspanya'nın aldığı 6-0'lık galibiyet, verilerdeki en farklı sonuç olarak öne çıkıyor.

Kafa Kafaya

HırvatistanÇizimİspanya
1
0
4
European Championship
İspanya badge
İspanya
ESP
3
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
MS
UEFA Nations League A
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
İspanya badge
İspanya
ESP
0
MS
European Championship
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
3
İspanya badge
İspanya
ESP
5
MS
UEFA Nations League A
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
3
İspanya badge
İspanya
ESP
2
MS
UEFA Nations League A
İspanya badge
İspanya
ESP
6
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
MS
3Attığı Gol13
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı1/5


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