Hırvatistan - İngiltere UEFA Uluslar Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Hırvatistan - İngiltere: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 3 3 Eki 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Hırvatistan ile İngiltere, 3 Ekim 2026'da saat 16.00 GMT'de (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

A3 Grubu'nun ağır topları Rijeka'da karşı karşıya geliyor

Hırvatistan, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A3 Grubu kampanyasının 3. maç gününde İngiltere'yi konuk etmek üzere HNK Rijeka Stadium Rujevica'da iç sahaya dönüyor. Karışık geçen ilk milli maç penceresinin ardından teknik direktör Slaven Bilić'in ekibi, kritik bir sonuç alıp grupta yükselmek için ev sahibi olmanın avantajını kullanmayı hedefliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'si için ise hafta sonundaki net deplasman galibiyetinin ardından Rijeka deplasmanına gitmek, grup lideri İspanya üzerindeki baskıyı sürdürme hedefi açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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Hırvatistan'ın dalgalı eylül dönemi

Hırvatistan, 2. maç gününde (29 Eylül) İspanya'ya karşı deplasmanda aldığı zorlu 4-1'lik yenilginin ardından cumartesi günkü karşılaşmada toparlanmayı hedefliyor. Forvet Dion Drena Beljo, Sevilla'da Hırvatistan'ın tek golünü attıktan sonra kontrolü İspanya ele geçirdi. Bu sonuç, 1. maç gününde (26 Eylül) Prag'da Çekya'ya karşı alınan etkileyici 2-1'lik deplasman galibiyetinin ardından geldi ve Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol ile Mateo Kovačić'in odağını savunmadaki dengeyi iç sahada yeniden sağlamaya çevirdi.

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İngiltere'nin yeniden çıkış arayışı

İngiltere, 2. maç gününde (29 Eylül) Prag'da Çekya'ya karşı alınan disiplinli 2-0'lık deplasman galibiyetinin ardından büyük bir özgüvenle Hırvatistan deplasmanına gidiyor. Wembley'de İspanya'ya karşı alınan 3-2'lik açılış yenilgisinin ardından ikinci yarıda Anthony Gordon (47') ve kaptan Harry Kane'in (69') attığı goller, Thomas Tuchel'e teknik direktörlük görevindeki ilk Uluslar Ligi galibiyetini getirdi. Trent Alexander-Arnold'un oyun kuruculuğu ve Jude Bellingham'ın yaratıcı itici gücüyle desteklenen İngiltere, deplasmanda galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor.

Hırvatistan'ın orta saha motoru, İngiltere'nin kanat hücumunu yavaşlatabilir mi?

Bu iki futbol gücü arasındaki geçmiş karşılaşmalar, yazın daha erken döneminde İngiltere'nin Dünya Kupası grup aşamasında aldığı 4-2'lik galibiyet de dahil olmak üzere yüksek taktik gerilime sahne oldu. Hırvatistan, Luka Modrić, Mateo Kovačić ve Petar Sučić üzerinden merkezi topa sahip olmayı kontrol etmeye çalışırken Dion Drena Beljo ile Ivan Perišić'i hızlı geçişlerde kullanacak. Öte yandan İngiltere, Hırvatistan savunmasını genişletmek için Bukayo Saka ve Anthony Gordon üzerinden dinamik kanat oyununa güvenecek. A3 Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu bu cumartesi günkü mücadele, ilk düdükten itibaren tempolu bir Avrupa futbolu vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Hırvatistan: Livakovic; Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic P. Sucic; Baturina, Beljo, Marco Pasalic

İngiltere: Pickford; Trent, Chalobah, Guehi, Hall; Anderson, Garner; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Takım haberleri ve kadrolar

Slaven Bilic, maç öncesinde Hırvatistan için muhtemel bir ilk 11 doğrulamadı ve ev sahibi ekip için herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi paylaşılmadı. Güncellemelerin başlama vuruşuna daha yakın bir zamanda eklenmesi bekleniyor.

Benzer şekilde Thomas Tuchel de İngiltere için öngörülen bir ilk 11 açıklamadı ve şu aşamada listelenen kesin bir eksik bulunmuyor. Kadroda, acil durum temelinde çağrılan Morgan Gibbs-White ile bir önceki maçta A milli düzeyde ilk kez forma giyen Alex Scott da yer alıyor.

Form durumu

Hırvatistan bu maça son beş karşılaşmasında iki galibiyet ve iki yenilgi almış olarak çıkıyor; son sonuçları ise İspanya karşısında alınan yıpratıcı 4-1'lik mağlubiyet oldu. Bundan önce Uluslar Ligi'nde Çekya deplasmanında 2-1 kazanmışlardı. Bu beş maçta Vatreni altı gol atarken dokuz gol yedi; bu tablo, Bilic'in çözmesi için baskı gördüğü savunma kırılganlığını yansıtıyor. Yılın başlarındaki Dünya Kupası kampanyalarında Gana ve Panama'ya karşı galibiyetler almış, ardından Portekiz'e çeyrek finalde elenmişlerdi.

İngiltere ise son beş maçının üçünü kazanarak geliyor ve en son Çekya'yı 2-0 mağlup etti. Uluslar Ligi serüvenlerinde İspanya'ya karşı 3-2'lik bir yenilgi de yer aldı, ancak Tuchel'in ekibi yaz boyunca önemli bir hücum üretkenliği sergiledi; dikkat çekici bir Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 6-4 yendikten sonra finalde Arjantin'e kaybetti. İngiltere bu beş maçta 15 gol atıp 10 gol yedi; bu da hem hücum gücünü hem de zaman zaman savunmada verdiği açıkları ortaya koyuyor.

İkili rekabette geçmiş sonuçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, haziran ayında 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Hırvatistan'ı net bir şekilde 4-2 yenmesiyle sonuçlandı ve bu sonuç İngiltere'nin turnuva gidişatının tonunu belirledi. Bundan önce İngiltere, Euro 2020'de Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti ve Kasım 2018'deki bir Uluslar Ligi karşılaşmasını 2-1 kazandı. Son beş ikili rekabet maçındaki Hırvatistan'ın tek galibiyeti ise 2018 Dünya Kupası'nda geldi; İngiltere'yi yarı final aşamasında turnuva dışına iten 2-1'lik bir zaferdi. Bu beş maçlık genel tablo İngiltere'den yana; İngiltere üç kez kazanırken Hırvatistan bir galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti.

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