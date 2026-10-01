Hırvatistan - İngiltere: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 3 3 Eki 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Hırvatistan ile İngiltere, 3 Ekim 2026'da saat 16.00 GMT'de (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

A3 Grubu'nun ağır topları Rijeka'da karşı karşıya geliyor

Hırvatistan, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A3 Grubu'ndaki 3. maç günü karşılaşmasında İngiltere'yi ağırlamak üzere HNK Rijeka Stadyumu Rujevica'da sahasına dönüyor. Karışık geçen ilk milli maç penceresinin ardından teknik direktör Slaven Bilić'in ekibi, kritik bir sonuç alıp grupta yukarı tırmanmak için iç saha koşullarını avantaja çevirmeyi hedefliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'si için ise hafta sonundaki net deplasman galibiyetinin ardından Rijeka'ya yapılacak bu yolculuk, grup lideri İspanya üzerindeki baskıyı sürdürme hedefi açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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Hırvatistan'ın dalgalı geçen eylül dönemi

Hırvatistan, 2. maç gününde (29 Eylül) İspanya deplasmanında aldığı zorlu 4-1'lik yenilginin ardından cumartesi günkü karşılaşmada toparlanmayı hedefliyor. Forvet Dion Drena Beljo, Sevilla'da Hırvatistan'ın tek golünü attıktan sonra oyunun kontrolü İspanya'ya geçti. Bu sonuç, 1. maç gününde (26 Eylül) Prag'da Çekya karşısında alınan etkileyici 2-1'lik deplasman galibiyetinin ardından geldi ve Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol ve Mateo Kovačić'i savunmadaki dengeyi iç sahada yeniden kurmaya odakladı.

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İngiltere'nin yeniden yükseliş hamlesi

İngiltere, 2. maç gününde (29 Eylül) Prag'da Çekya'yı 2-0 mağlup ettiği disiplinli deplasman galibiyetinin ardından Hırvatistan deplasmanına yüksek moralle gidiyor. Wembley'de İspanya'ya karşı alınan açılış maçındaki 3-2'lik yenilginin ardından Anthony Gordon'ın (47') ve kaptan Harry Kane'in (69') ikinci yarıda attığı goller, Thomas Tuchel'e görevdeki ilk Uluslar Ligi galibiyetini getirdi. Trent Alexander-Arnold'un oyun kuruculuğu ve Jude Bellingham'ın yaratıcı enerjisinden destek alan İngiltere, deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Hırvatistan'ın orta saha motoru, İngiltere'nin kanat hücumunu yavaşlatabilir mi?

Bu iki futbol gücü arasındaki geçmiş karşılaşmalar, yaz başında İngiltere'nin Dünya Kupası gruplarında Hırvatistan'ı 4-2 yendiği maç da dahil olmak üzere yüksek taktik gerilime sahne oldu. Hırvatistan, Luka Modrić, Mateo Kovačić ve Petar Sučić üzerinden merkezde topa hükmetmeye çalışırken Dion Drena Beljo ile Ivan Perišić'i hızlı geçişlerde kullanmayı planlıyor. İngiltere ise Bukayo Saka ve Anthony Gordon üzerinden dinamik kanat oyununa güvenerek Hırvatistan savunmasını geniş alana yaymaya çalışacak. A3 Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu cumartesi günkü mücadele, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir Avrupa futbolu vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Slaven Bilic, maç öncesinde Hırvatistan için muhtemel bir ilk 11 açıklamadı ve ev sahibi ekip için herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi paylaşılmadı. Güncellemelerin maç saatine daha yakın bir zamanda eklenmesi bekleniyor.

Thomas Tuchel de benzer şekilde İngiltere için tahmini bir ilk 11 yayımlamadı ve bu aşamada doğrulanmış bir eksik listelenmedi. Bununla birlikte kadroda, acil durum kapsamında çağrılan Morgan Gibbs-White ile bir önceki maçta A milli düzeyde ilk kez forma giyen Alex Scott yer alıyor.

Form durumu

Hırvatistan bu maça son beş karşılaşmasının ikisini kazanıp ikisini kaybetmiş olarak geliyor; son sonucu ise İspanya karşısında alınan sarsıcı 4-1'lik yenilgi oldu. Ondan önce Uluslar Ligi'nde Çekya deplasmanında 2-1'lik galibiyet elde etmişti. Bu beş maçta Vatreni altı gol atarken dokuz gol yedi; bu tablo da Bilic'in çözmesi için baskı gördüğü savunma kırılganlığını yansıtıyor. Yılın daha erken bölümündeki Dünya Kupası serüvenlerinde Gana ve Panama'ya karşı galibiyetler gelirken, çeyrek finalde Portekiz'e elendiler.

İngiltere ise son beş maçında üç galibiyet alarak geliyor; bunların en yenisi Çekya karşısındaki 2-0'lık galibiyet oldu. Uluslar Ligi serüvenlerinde İspanya'ya 3-2 kaybettikleri maç da yer aldı, ancak Tuchel'in takımı yaz boyunca hücumda kayda değer bir üretkenlik sergiledi; dikkat çekici bir Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 6-4 yendikten sonra finalde Arjantin'e kaybetti. İngiltere bu beş maçta 15 gol atıp 10 gol yedi; bu da hem hücum gücünü hem de zaman zaman savunmada yaşadığı açıklıkları ortaya koyuyor.

İkili rekabet geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, haziran ayında 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettiği net bir galibiyetle sonuçlandı ve bu sonuç İngiltere'nin turnuva yürüyüşünün tonunu belirledi. Ondan önce İngiltere, Euro 2020'de Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti ve Kasım 2018'deki bir Uluslar Ligi buluşmasında 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmadaki tek Hırvatistan galibiyeti ise 2018 Dünya Kupası'nda geldi; İngiltere'yi yarı final aşamasında turnuva dışına iten 2-1'lik bir zaferdi. Bu beş maçlık genel tabloda üstünlük İngiltere'de; İngiltere üç kez kazanırken Hırvatistan bir galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti.

Puan durumu