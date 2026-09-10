Hırvatistan ile İngiltere, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ve Çekya'nın da yer aldığı zorlu A Ligi A3 Grubu programı kapsamında iki kez karşı karşıya gelecek. 3 Ekim'de Rijeka'daki ilk maç, Hırvatistan'a geçen sezon Fransa'ya karşı oynanan çeyrek finaldeki seyirci olayları sonrası UEFA tarafından verilen ceza nedeniyle tamamen seyircisiz oynanacak, bu nedenle bu karşılaşma için halka açık bilet bulunmuyor.

GOAL, fiyatlar, uygunluk durumu ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere, şu anda Wembley'deki maç için Hırvatistan-İngiltere biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Hırvatistan - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Hırvatistan - İngiltere maçı, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü yerel saatle 18.00'de Rijeka'daki Stadion Rujevica'da başlayacak. Bu karşılaşmanın resmi yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 3 3 Eki 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Hırvatistan - İngiltere biletleri nereden alınır?

3 Ekim'deki Rijeka maçında halka açık bilet bulunmuyor, çünkü karşılaşma Hırvatistan'ın UEFA cezası kapsamında seyircisiz oynanacak. Bu sezon iki takımı sahada izlemek isteyenlerin bunun yerine 12 Kasım'da Wembley Stadyumu'ndaki maça yönelmesi gerekiyor.

Wembley'deki maçın biletleri ilk olarak resmi England Football bilet portalı üzerinden satışa sunuluyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce genellikle öncelik, England Supporters Travel Club üyelerine ve FA bağlantılı kombine bilet sahiplerine veriliyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

3 Ekim maçı (Rijeka) – resmi ya da ikincil piyasada bilet olmadan, seyircisiz oynanacak

Resmi genel satış (Wembley) – üye öncelik dönemleri kapandıktan sonra açılır, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte

Garantili transferler – Ticombo'daki her satın alma, doğrulanmış çeşitli satıcılardan sağlanır

İkincil piyasa – resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer Ticombo

Bu maçın profili göz önüne alındığında, genel satış açıldığında Wembley'deki karşılaşma için erken rezervasyon öneriliyor.

Hırvatistan - İngiltere biletleri ne kadar?

3 Ekim'deki Rijeka maçı tamamen halka kapalı olduğu için bu karşılaşma için resmi ya da ikincil piyasa fiyatlandırması bulunmuyor.

Wembley'deki maçın resmi fiyatları England Football bilet portalı üzerinden belirleniyor. Kontenjan sürdüğü sürece standart koltuklardan premium seçeneklere kadar tam liste fiyatı üzerinden satış yapılıyor. Wembley'deki önceki İngiltere Uluslar Ligi maçlarında resmi fiyatlar yaklaşık 40 £'dan başlıyordu.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer. Bu profildeki bir karşılaşma için ikincil piyasa fiyatları, ilanlar erişilebilir hale geldiğinde üst katman koltuklarda genellikle yaklaşık 45 £ ile 60 £ arasında başlıyor.

Yüksek talep gören her milli maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek olur.

Hırvatistan - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Hırvatistan - İngiltere form durumu

Hırvatistan son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; bu süreçte yedi gol atıp dokuz gol yedi. Takımın son maçında Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e 2-1 yenildi. Bu serinin daha önceki bölümünde Gana'yı 2-1, Panama'yı ise 1-0 mağlup etti, ancak grup aşamasında İngiltere'ye de 4-2 kaybetti.

İngiltere'nin son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet çıktı; takım 14 gol atarken yedi gol yedi. Son sonuç, Dünya Kupası çeyrek finallerinde Fransa karşısında alınan 6-4'lük galibiyetti. Bu süreçteki tek yenilgi, İngiltere'yi yarı final aşamasında turnuva dışına iten Arjantin'e karşı geldi. İngiltere ayrıca bu dönemde Norveç, Meksika ve DR Kongo'yu da mağlup etti.

Hırvatistan - İngiltere: Son kafa kafaya eşleşmeler

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 2026 Dünya Kupası grup aşamasında oynandı ve İngiltere 4-2 kazandı. Ondan önce İngiltere, EURO 2020'de Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Son beş kafa kafaya maçın genelinde daha güçlü sonuçlara sahip taraf İngiltere oldu; bu veri setindeki tek yenilgisi ise Hırvatistan'ın 2-1 kazandığı 2018 Dünya Kupası yarı finalinde geldi. Söz konusu beş maç arasında ayrıca 2018-19 UEFA Uluslar Ligi'nde alınan 2-1'lik İngiltere galibiyeti ve 0-0'lık beraberlik de yer alıyor.