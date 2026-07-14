Hırvatistan'ın bu hamlesi, Modrić'i milli takımdaki geleceğini düşünmeye itiyor

Hırvatistan Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak Slaven Bilić’in yeniden atanması, İtalyan takımı Milan’ın yıldızı Luka Modrić’in geleceği konusunu yeniden gündeme getirdi. Modrić, uluslararası futboldan emekli olmayı ciddi olarak düşünüyordu; ancak “Variti”nin başına tamamen güvendiği bir kişinin gelmesi, uluslararası kariyerine son verme kararını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

İspanyol “AS” gazetesi, oyuncuya yakın kaynaklara dayanarak, Modrić ile Bilic arasında uzun yıllara dayanan ortak çalışma ve samimi dostluktan oluşan sağlam bağın, Milan’ın oyun kurucusunu yeni teknik direktörün yönetiminde uluslararası kariyerine devam etmeye ikna etmede belirleyici bir faktör olabileceğini aktardı.

İşbirliği ve karşılıklı güven dolu bir geçmiş

Bilic ve Modrić, teknik direktörün Hırvatistan Milli Takımı'nın başına geçtiği dönemde daha önce birlikte çalışmış ve saha sınırlarını aşan güçlü bir mesleki ve kişisel ilişki kurmuştu.

Bilic’in milli takımdan uzak kaldığı ve West Ham, Watford, Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad ve Türkiye’nin Beşiktaş gibi takımları çalıştırdığı 14 yıl boyunca, teknik direktörün İspanya’nın başkenti Madrid’i her ziyaretinde Modrić ile yemek yemesi, birbirlerini çok iyi anlayan iki yakın arkadaş ve futbolcu olarak olağan bir durumdu.

Modrić, müzakerelerden başından beri haberdardı

Modrić, Bilic’in son günlerde Zlatko Dalić’in yerine Hırvatistan Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne geçmek üzere yürüttüğü görüşmelerden tam olarak haberdardı. İkisi arasında geçen bazı telefon görüşmelerinde orta saha oyuncusu, arkadaşının milli takımın başına geçmesi durumunda uluslararası futbola devam etme olasılığının tamamen dışlanmadığını belirtti.

Bilic’in Hırvatistan Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak resmen atanmasının ardından, Modrić, güvendiği ve oyun stilini tam olarak anlayan bir teknik direktörün yönetiminde milli takımda oynamaya devam etme konusunda gerçek bir seçeneğe sahip oldu.

Real Madrid söylentileri... ve Amorebua’dan gerçek ilgi

Son günlerde Modrić’in Real Madrid’e geri dönme olasılığıyla ilgili söylentiler yayıldı, ancak oyuncuya yakın kaynaklar, olası transferiyle ilgili olarak Real Madrid’den herhangi bir resmi temas almadığını doğruladı.

Buna karşılık, İtalyan kulübü Milan’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Modrić ile bizzat iletişime geçerek, eski Avrupa şampiyonunun yeni takımında kalması yönündeki güçlü isteğini dile getirdi.

Modrić, şu ana kadar geleceği hakkında resmi bir açıklama yapmadı; ancak oyuncuya yakın kaynaklar, takımın sezonu umulduğu gibi bitmemiş olsa da, kendisinin ve ailesinin İtalya’nın Milano kentindeki yaşamlarından oldukça memnun olduklarını belirtti.