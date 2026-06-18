Hırvatistan için çifte acı… İngiltere’nin dört golü, Fransa’nın kabuslarını yeniden canlandırdı

Hırvatistan milli takımının İngiltere’ye karşı aldığı yenilgi, Dünya Kupası’ndaki bir başka, daha da acı bir yenilgiyi akıllara getirdi.

Hırvatistan milli takımı, dün Çarşamba akşamı oynanan ve devam eden 2026 Dünya Kupası'nın son grubundaki maçların açılışını oluşturan karşılaşmada İngiltere'ye 2-4 yenildi.

İlk yarıda güçlü bir performans sergileyip iki gol atmasına rağmen, yıldız oyuncu Luka Modrić'in takım arkadaşları ikinci yarıda çöktü.

"Stats Foot" ağının istatistiklerine göre, bu, Hırvatistan milli takımının Dünya Kupası'nda tek bir maçta 4 gol yediği sadece ikinci kez oluyor.

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İlk kez 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan aynı skorla (2-4) mağlup olmuştu.

Ayrıca Hırvatistan Milli Takımı, 2014 Dünya Kupası'nda Meksika'ya yenildiğinden bu yana ilk kez Dünya Kupası grup aşamasında mağlup oldu.