Hırvatistan’ı mahveden akıllı bir taktik… Portekiz, İspanya karşısında aynı taktiği kullanacak mı?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Teknik Çalışmalar Grubu uzmanı John Dahl Tomasson, taktiksel bir analizde Portekiz milli takımının, duran toplar ve açık oyunda Hırvat rakibine zarar vermek için kanatlardan gelen ortaları nasıl kullandığını ortaya koydu.

Tomason, FIFA’nın resmi internet sitesinde, tehlikeli köşe vuruşlarından ve ceza sahası içindeki tehditkar hareketlerden başlayarak, galibiyet golünü getiren Rafael Leão’nun belirleyici ortasına kadar, aynı şablonun tekrarlandığını belirtti; Portekiz, oyunun temposunu düşürdü, sayısal üstünlük sağladı, oyunu hızlı bir şekilde ilerletti ve kale bölgesine son derece hızlı bir şekilde saldırdı.

Bu taktik, farklı durumlarda ancak aynı tehditkarlıkla tekrarlandı; yani tehlikeli orta bölgeler ve uzak direk bölgesine yüksek kaliteli kavisli toplar gönderildi.

Kavisli köşe vuruşlarında Portekiz milli takımı, Hırvatistan karşısında kazandığı 9 köşe vuruşunun 4’ünü kaleye yöneltmeyi başardı; ceza sahası içinde doğrudan kullanılan altı köşe vuruşunun tamamı içe doğru kavisliydi.

Tomason, Nuno Mendes gibi önceden belirlenmiş hedefleri hızlı ve isabetli bir şekilde bulabilen oyuncuların varlığıyla Portekiz’in ceza sahası içindeki köşe vuruşlarının olağanüstü bir seviyede olduğunu vurguladı.

Buna karşılık, birçok Portekizli oyuncu, ikinci bölgede alan savunması yapan rakip oyuncuları etkili bir şekilde engelledi; bu da Portekizli takım arkadaşlarına, genellikle korner vuruşlarının ana hedefi olan uzak direk bölgesine doğru geç ataklar yapma imkanı sağladı.

Açık oyundaki kavisli ortalara gelince, Portekiz milli takımı 15 orta yaptı; bunların 14’ü yan kanallardan gerçekleştirildi (7’si sağ kanattan, 7’si sol kanattan).

Bu 15 ortadan ikisi başarılı oldu ve bunlardan biri, uzatma dakikalarında Gonzalo Ramos’un attığı galibiyet golüne yol açtı.

Bununla birlikte, video kayıtlarında da görüldüğü gibi, açık oyunda tamamlanamayan bazı ortalar da tehlike yaratıyordu.

Thomasson, bu yüksek sayının organize ve kasıtlı bir oyun kurma stratejisinin sonucu olduğunu açıkladı; Oyun kurma sürecinde Portekizli orta saha oyuncuları, Hırvatistan’ın ön hattına karşı sayısal üstünlük sağlamak için iki stoperin yanına geriye çekildi; aynı zamanda forvetler ve kanat oyuncuları yan kanallarda rollerini değiştirerek arka alanı tehdit etti ve bu da Hırvatistan’ı kasıtlı olarak kanatlara doğru çekmeye neden oldu.

Rakip bir kanada kayarken, Portekiz oyunu hızla diğer kanada taşıdı; burada rakiplerine karşı sayısal üstünlük sağladılar ve hassas kavisli ortalar göndermek için zaman kazandılar.

Portekiz milli takımı, yarın Pazartesi günü 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak.