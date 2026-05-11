Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası'nda L Grubu'nun kaderini belirleyecek son maçta Gana ile oynayacağı kritik karşılaşma için Doğu Kıyısı'na gidiyor.

2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman?

Dünya Kupası - Grp. L Lincoln Financial Field

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 İngiltere - Hırvatistan AT&T Stadyumu, Arlington Bilet 24 Haziran 2026 Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto Bilet 27 Haziran 2026 Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Gana 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 18 Haziran 2026 Gana - Panama BMO Field, Toronto Bilet 23 Haziran 2026 İngiltere - Gana Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 27 Haziran 2026 Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Hırvatistan - Gana biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Hırvatistan - Gana maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Philadelphia'daki Hırvatistan - Gana maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bu yüksek riskli L Grubu finalini izlemek isteyen taraftarlar için önemli bir cazibe oluşturmaktadır. 2022 bronz madalyalı takım, Afrika'nın en istikrarlı güçlerinden biriyle karşı karşıya geldiğinden, bu hafta sonu Lincoln Financial Field'da oynanacak maça olan talebin yoğun olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 510 ila 750 dolar arasında satılmaktadır.

Dağılım şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Seviye): 510 $ – 800 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 850 $ – 1.200 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.250 $ – 2.500 $

Konukseverlik/VIP: 1.770 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Philadelphia önemli bir tarihi merkez olduğundan ve maç Cumartesi günü oynanacağından, grubun kaderini belirleyecek bu kritik karşılaşma için yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Lincoln Financial Field'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Lincoln Financial Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari olarak Lincoln Financial Field olarak bilinen (ve turnuva için Philadelphia Stadyumu olarak adlandırılan) Philadelphia'daki bu tesis, Kardeşlik Şehri'nin tarihi ve çalışkan ruhunu yansıtan modern stadyum tasarımının bir şaheseridir.

South Philadelphia Sports Complex'te bulunan stadyumun mimarisi, şehrin mirasından ve profesyonel futbol takımından ilham almıştır.

En dikkat çekici özellikleri, bir kartalın kanatlarını andıran doğu ve batı tribünleri üzerindeki kanat benzeri kanopiler ve kuzey uç bölgesindeki "Eagle's Nest" (Kartal Yuvası) balkonudur. Dış cephe, Philadelphia'nın tarihi mimarisine atıfta bulunan geleneksel kırmızı tuğla cepheleri ile şehrin ikonik köprülerine saygı duruşunda bulunan açıkta kalan çelik yapıları harmanlamaktadır.

2026 Dünya Kupası'nda stadyum yaklaşık 69.000 kişilik kapasiteyle hizmet verecek.

En büyük güçlerinden biri, tribünlerin samimi atmosferidir; ön sıralar saha kenarından sadece 18 metre uzaklıkta konumlandırılmıştır, bu da taraftarların aksiyona inanılmaz derecede yakın olmasını sağlar.

Küresel spor dünyasında "en yeşil" mekanlardan biri olarak tanınan stadyum, 11.000'den fazla güneş paneli ve birkaç rüzgar türbini ile çalışmaktadır ve kısa süre önce LEED Platin sertifikasını almıştır.