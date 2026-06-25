Hırvatistan ve Gana, bu Cumartesi Doğu Kıyısı’na giderek Lincoln Financial Field’da oynanacak, L Grubu’nun kaderini belirleyecek son maçta karşı karşıya gelecek; bu dramatik ve taktiksel bir oyun tarzları çatışmasında 32’li turda yer alacak takım belirlenecek.

Açılış maçında İngiltere’ye 4-2 yenilerek tökezleyen Zlatko Dalić’in tecrübeli Hırvat kadrosu, Panama’yı 1-0 mağlup ederek durumu düzeltmeyi başardı. Üç puanla üçüncü sırada yer alan ve hâlâ efsanevi Luka Modrić’in kaptanlığını yaptığı Vatreni, eleme turuna kalma şansını tamamen eline alabilmek için sadece bir galibiyetin yeterli olacağını biliyor.

Panama’yı 1-0 mağlup ettikten ve İngiltere karşısında kahramanca 0-0 berabere kalarak şu anda dört puanla ikinci sırada yer alan Gana’nın kaya gibi sağlam savunması, turnuva boyunca henüz tek bir gol bile yemedi.

Batı Afrikalılar için hesap basit: Philadelphia’da yenilgiyi önlerlerse, eleme turuna rahatlıkla biletlerini alacaklar.

2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan - Gana maçı ne zaman oynanacak?

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 İngiltere - Hırvatistan AT&T Stadyumu, Arlington 4-1 24 Haziran 2026 Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto 0-1 27 Haziran 2026 Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field, Philadelphia Biletler

Gana'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Bilet 18 Haziran 2026 Gana - Panama BMO Field, Toronto 1-0 23 Haziran 2026 İngiltere - Gana Gillette Stadyumu, Foxborough 0-0 27 Haziran 2026 Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Hırvatistan - Gana maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmekte olup, ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Hırvatistan - Gana maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Philadelphia'da oynanacak Hırvatistan - Gana maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda bu yüksek riskli L Grubu finali izlemek isteyen taraftarlar için önemli bir cazibe unsuru oluşturuyor. 2022 Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan takımın, Afrika'nın en istikrarlı ve güçlü ülkelerinden biriyle karşı karşıya gelmesi nedeniyle, bu hafta sonu Lincoln Financial Field'da oynanacak maça olan talebin yoğun olması bekleniyor.

Şu anda en ucuz biletler, stadyumun üst katlarında yaklaşık 510 ila 750 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyat dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 510 – 800 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 850 – 1.200 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Çizgi): 1.250 – 2.500 dolar

Ağırlama/VIP: 1.770 $ ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Philadelphia önemli bir tarihi merkez olduğundan ve maç Cumartesi günü oynanacağından, grubun kaderini belirleyecek bu kritik karşılaşma için yerel talebin olağanüstü yüksek olması beklenmektedir. Lincoln Financial Field'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamle olacaktır.

Lincoln Financial Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari olarak Lincoln Financial Field olarak bilinen (ve turnuva için Philadelphia Stadyumu olarak adlandırılan) bu Philadelphia stadyumu, Kardeşlik Şehri'nin tarihi ve çalışkan ruhunu yansıtan modern stadyum tasarımının bir şaheseridir.

South Philadelphia Sports Complex’te yer alan stadyumun mimarisi, şehrin mirasından ve profesyonel futbol takımından ilham almıştır.

En dikkat çekici özellikleri, bir kartalın havaya süzülen kanatlarını çağrıştıracak şekilde tasarlanmış doğu ve batı tribünleri üzerindeki kanat benzeri kanopiler ile kuzey uç bölgesindeki “Eagle’s Nest” (Kartal Yuvası) balkonudur. Dış cephe, Philadelphia’nın tarihi mimarisine atıfta bulunan geleneksel kırmızı tuğla cepheleri ile şehrin ikonik köprülerine saygı duruşunda bulunan açıkta bırakılmış çelik unsurları harmanlamaktadır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 69.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.

Stadyumun en büyük güçlü yanlarından biri, tribünlerin samimi atmosferidir; ön sıralar saha kenarından sadece 60 feet uzaklıkta yer almakta ve taraftarların maçın heyecanını son derece yakından yaşamasını sağlamaktadır.

Küresel spor dünyasında en "çevreci" mekanlardan biri olarak kabul edilen stadyum, 11.000'den fazla güneş paneli ve birkaç rüzgar türbiniyle enerji ihtiyacını karşılıyor ve kısa süre önce LEED Platin sertifikasını aldı.