Hırvatistan, FIFA’ya sert tepki gösterdi ve Portekiz maçıyla ilgili tartışma konusunda resmi bir yanıt talep etti

Portekiz’e karşı, pek çok tartışmalı hakem kararının yaşandığı maçta elendikten sonra, Hırvatistan Futbol Federasyonu şimdi FIFA’yı doğrudan eleştirdi ve açıklama almak için konuyu daha üst düzeye taşımakla tehdit ediyor.

Hırvatistan, geçen Cuma sabahı Portekiz'e 2-1 yenilerek 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda elendi.

2026 Dünya Kupası'nı çevreleyen hakemlik tartışmaları aralıksız devam ediyor. ABD milli takımının forveti Folarin Balugun'un durumunun yol açtığı hararetli tartışmalardan sadece birkaç saat sonra, FIFA üzerindeki baskıyı artıran yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı.

Bu kez durum, “Foot Mercato” ağının aktardığına göre, anlaşılmaz bulduğu birkaç hakem kararı nedeniyle elenmek zorunda kaldığını düşünen Hırvatistan milli takımıyla ilgili.

Video yardım sistemi (VAR) müdahalesi sonucu sonunda iptal edilen Hırvat savunma oyuncusu Josko Gvardiol’un golü, Hırvatistan Futbol Federasyonu’nun öfkesinin odak noktası haline geldi.

Bu maçtaki olaylar Avrupa’da hâlâ geniş çapta tartışmalara yol açıyor. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), topun içine yerleştirilmiş sensörün Igor Matanović’in saçına temas ettiğini tespit ettiğini ve bunun sonucunda ofsayt kararı verilerek Hırvatistan’ın beraberlik golünün iptal edildiğini açıkladı; ancak bu açıklama Hırvatistan’ı ikna etmedi.

Bu Dünya Kupası'nda tekrarlanan hakemlik tartışmaları nedeniyle yöneltilen eleştirilerin ardından, federasyon kendini yeniden eleştirilerin hedefinde buluyor. Bu kez itirazlar maç sonrası yapılan açıklamaların ötesine geçti; Hırvatistan Futbol Federasyonu, FIFA’ya ayrıntılı bir açıklama talep eden resmi bir şikayette bulundu ve başka önlemler almayı da değerlendiriyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya gönderilen mektupta, Hırvatistan Futbol Federasyonu sadece Norveçli hakem Espen Eskas’ın bazı kararlarını sorglamakla kalmadı, esas olarak bu kararların alınma şeklini de eleştirdi.

Federasyon sözcüsü Tomislav Pakak, federasyonun resmi tutumunu kararlı bir dille şöyle açıkladı: “Hırvatistan Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya bir mektup göndererek Portekiz maçının sonucuna ilişkin derin hayal kırıklığımızı ve itirazımızı dile getirdik. Bu, hakem kararlarının kendisinden kaynaklanmıyor – zira bu konu her maçtan sonra tartışılabilir – ancak bu kararlara yol açan prosedürlerden kaynaklanıyor. Her şeyden önce, Portekiz’e verilen penaltı sırasında Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolünün tamamen yanlış uygulandığını ve hakemin video incelemesi yapmasının talep edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Ayrıca şunları ekledi: “Daha da önemlisi, Javardiol’un attığı beraberlik golünde, kurallara ve futbol ruhuna aykırı bir şekilde, Matanović’in var olmayan bir müdahalesi gerekçesiyle Pašalić’e ofsayt bayrağı kaldırıldı; oysa sensör bunun tam tersini gösteriyordu.”

Hırvatistan Futbol Federasyonu basit bir itirafla yetinmiyor, şimdi de tüm süreçle ilgili olarak FIFA’dan resmi bir yanıt talep ediyor.

Federasyon, teknolojinin bu şekilde kullanılmasının dünya futbolu için tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini ve hakem kararlarına karşı daha geniş çaplı itirazların önünü açtığını düşünüyor.

Tomislav Bakak, tavrını yumuşatmadan şöyle devam etti: “Bunun, futbolda memnuniyetle karşıladığımız teknolojinin kötüye kullanımı olduğunu düşünüyoruz; ancak bu uygulamanın ne FIFA’ya, ne takımlara ne de taraftarlara fayda sağladığını görüyoruz.”

Şöyle devam etti: “Mesajımızın taraftarların ve oyuncuların acısını ve hayal kırıklığını hafifletmeyeceğini biliyoruz, ancak FIFA’yı uyarmamızın ve alınan tüm kararlar için ayrıntılı bir açıklama talep etmemizin önemli olduğuna inanıyoruz.”