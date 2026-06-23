Hırvat taraftarlar, Luka Modrić’in kendileri için ne anlama geldiğini mükemmel bir şekilde özetleyen tek bir kelime söylediler

Kupa kazanan futbolcular vardır. Ödül kazanan futbolcular vardır. Ve sonra, her nesilde bir kez, bütün bir ulusun kalbini kazanan bir futbolcu çıkar. Hırvatistan için bu kişi Luka Modrić’tir ve halkı, tüm dünyanın bunu bilmesini sağlamıştır.

GOAL'un FanZone ekibi, efsanevi kaptanlarının belki de son Dünya Kupası olacak bu turnuva öncesinde Hırvat taraftarlara onun kendileri için ne anlama geldiğini sormak üzere sokaklara çıktığında, cevaplar sel gibi yağdı: samimi, duygusal ve tamamen doğaçlama.

"Hırvatistan'da adeta bir tanrı gibidir," diyen bir taraftarın yüzündeki ifade, bunun pek de abartı olmadığını gösteriyordu.

Başka bir taraftar ise Modrić’in mirasının büyüklüğü konusunda hiç lafını esirgemedi: “Bence o artık bir nevi ulusal kahraman. Gerçekten.”

Bir Ulusun Sesi. Tam Metin

Övgüler her yönden geldi, ama hepsi aynı noktaya işaret ediyordu.

"Bunca yıldır ülkemizin moralini yükselttiğin ve bizi ülkemizle gururlandırdığın için teşekkürler," dedi duygusal bir taraftar.

Bundan sonra da övgüler giderek arttı.

"Modrić, sen bir dahisin. Futbol dahisi," dedi bir taraftar; sanki beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan birine 'dahi' kelimesini kullanmak tek başına yetmezmiş gibi.

Ve belki de en basit, en güzel şekilde, Modric’in Hırvat halkı için ne anlama geldiği sorulduğunda, bir taraftar tek bir kelimeyle cevap verdi:

"Her şey."

Son Dans mı, Yoksa Değil mi?

Eylül 2024’te 40 yaşına giren Modric, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın, futbolun en büyük sahnesindeki son performansı olabileceğini hiç gizlemedi. “Son Dans” hikayesi, turnuva boyunca Hırvatistan’ı takip etti ve taraftarların da dikkatinden kaçmadı.

"Son dans," dedi bir taraftar, yavaşça başını sallayarak. "Demek finale çıkıyoruz."

Ancak herkes bunun gerçekten son olduğunu kabul etmeye istekli değil.

"Dört yıl sonra görüşürüz," dedi meydan okurcasına gülümseyen bir taraftar. "Biliyorsun, bir tane daha yapabilirsin."

Ve konu Luka Modrić olduğunda, herhangi bir olasılığı göz ardı etmek neredeyse kabalık gibi geliyor.

Modrić Neden Farklı?

Görülen bu tutku, sadece Dünya Kupası heyecanının bir ürünü değil. On yıllardır oluşmuş bir şey.

Modrić, Hırvatistan’ı Rusya’daki 2018 Dünya Kupası finaline taşıdı – bu, ülkenin tarihindeki en büyük başarıydı – ve aynı yıl Ballon d’Or’u kazanarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun 11 yıldır sürdürdüğü hakimiyete son verdi. Ardından takımı Katar 2022’de yarı finale taşıdı ve 37 yaşında da olsa dehasının bir son kullanma tarihi olmadığını gösterdi.

Nüfusu dört milyondan az olan bir ülke için Modrić, rakamların tam olarak yansıtamayacağı bir şey başardı. Hırvatistan’ı devasa hissettirdi.

"Tanrı seni korusun," diyen bir taraftar, belki de en anlamlı vedayı yaptı. "Sen bizim kahramanımızsın."

Bu gerçekten Luka Modrić’in son dansı olsun ya da olmasın, kesin olan bir şey var: Hırvatistan, onun sayesinde dans etmeyi asla bırakmayacak.