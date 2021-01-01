Hırsızlık olayı Everton'da ayrılık getirdi

Everton'ın Roma'dan kiraladığı Robin Olsen, yaşanan hırsızlık olayından sonra İngiltere'den ayrılma kararı aldı.

Roma'dan kiralık olarak Everton'a transfer olan Robin Olsen'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak başarılı eldiven sözleşmesini uzatmaya pek sıcak bakmıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Robin Olsen'in Manchester'daki evi, palalı hırsızlar tarafından soyulmuştu. Bu olayın ardından İsveçli oyuncunun Everton ile sözleşme uzatması pek mümkün görünmüyor.

31 yaşındaki oyuncunun eşi ve çocukları yaşanan bu olaydan sonra büyük bir travma geçirdi ve hırsızlık olayının ardından ülkeleri İsveç'e dönmek istediler.

Everton Kulübü, Olsen'in evindeki güvenlik önlemlerini arttırarak yeni bir ev tahsis etmişti.

Robin Olsen bu sezon ne yaptı?

Jordan Pickford'ın arkasında yedek bekleyen 31 yaşındaki kaleci bu sezon Premier Lig'de 5 kez şans buldu. Bu maçlarda kalesinde 8 gol gören Olsen bir maçı da gol yemeden bitirdi.

Olsen tüm kulvarlarda ise 9 kez kaleye geçti ve kalesinde 15 gol gördü. İki maçı gol yemeden tamamladı.

Robin Olsen'in kariyerinden satırbaşları

Futbola ülkesi İsveç'in Malmö takımında başlayan Olsen, 2015 yılında 650 bin Euro karşılığında PAOK'a transfer oldu. Yunanistan'dan sonra Danimarka ekibi Kopenhag'ın yolunu tutan Olsen burada dikkatleri üzerine çekti.

Roma 2018 yılında 9 milyon euro karşılığında Robin Olsen'i kadrosuna kattı. İtalyan ekibinde bekleneni veremeyen İsveçli oyuncu, öne Cagliari'ye ardından da Everton'a kiralandı.

Robin Olsen'in Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.