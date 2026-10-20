Paris Saint-Germain'in eski kalecisi, evine "şiddetli" olarak tanımlanan silahlı bir soygun düzenlenmesinin ardından dehşet dolu anlar yaşadı.

"Vamos a ver" programının aktardığına göre, maskeli beş kişi, PSG'nin eski kalecisi Sergio Rico ile eşi Alba Silva'nın,

iki çocuklarıyla birlikte yaşadıkları Sevilla'nın eteklerindeki lüks bir yerleşim bölgesindeki eve, dün pazartesi akşamı saat 22.00 sıralarında saldırdı.

Silahlı soygun, futbolcu, eşi ve iki küçük çocukları (sırasıyla 2 yaşında ve 4 aylık olan Carla ile Sergio) ile kayınvalidesi akşam yemeği yerken gerçekleşti.

Çift, bir duvarla çevrili ve özel güvenlikle donatılmış bir sitede yaşadığından, saatin erken olması ve hâlâ akşam yemeği yemeleri nedeniyle alarm sistemlerini devreye sokmamışlardı.

Bu nedenle, yüzlerini örtmüş ve eldiven takmış, organize bir suç çetesine mensup olma ihtimali bulunan beş saldırganın eve büyük olasılıkla ön kapıdan girdiği belirtiliyor.

Kendi cephesinde "Foot Mercato" sitesi, İspanyol basınına dayandırarak, aşırı şiddete başvuran hırsızların önlerine çıkan her şeyi tahrip etmekle yetinmediğini; mücevher, saat ve para gibi çeşitli değerli eşyaları çalmanın yanı sıra çifti döverek ve ağızlarını tıkayarak sakin bir geceyi hayatlarının en kötü kabusuna dönüştürdüğünü aktardı.

Rico'nun, geçen yaz Katar ekibi El Garafa'dan ayrılmasından bu yana kulüpsüz olduğu hatırlatılıyor.