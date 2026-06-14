İngiltere milli takımının yıldızları, Dünya Kupası sırasında takımın antrenman merkezine yönelik yıkıcı bir kasırga uyarısı üzerine konaklama yerlerinde sığınmak zorunda kaldı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, "Üç Aslanlar" heyeti Cumartesi sabahı Kansas şehrine indi ve "Swipe Soccer Village" kompleksinde ilk antrenmanlarını yaptı. Ancak bölgedeki ilk gecelerinin akşamı, Kansas ve Missouri sınırında yer alan şehri vuran gök gürültülü fırtınalar, çok sayıda yıldırım, şiddetli yağmur ve şiddetli rüzgarla eş zamanlı olarak, İngiliz kampı da dahil olmak üzere herkes cep telefonlarına acil durum uyarısı aldı.

Acil uyarı mesajında şunlar yazıyordu: "Acil durum, yakın tehdit uyarısı. Ulusal Meteoroloji Servisi: Saatte 80 mil hıza ulaşan yıkıcı rüzgarlar nedeniyle, bu bölgede Orta Yaz Saati ile akşam 9:00'a kadar şiddetli gök gürültülü fırtına uyarısı yürürlüktedir. Lütfen sağlam bir binaya sığının ve pencerelerden uzak durun. Uçan enkaz, sığınak dışında bulunanlar için ölümcül olabilir. Kendinizi korumak için binanın bodrum katındaki bir odaya geçin. Ayrıca, Kansas'ın kuzeydoğu ve orta doğu bölgeleri ile Missouri'nin orta batısı için fırtına uyarısı, Orta Yaz Saati ile saat 23:00'e kadar devam etmektedir."

İngiltere milli takım heyeti, bu talimatlara uyarak, Dünya Kupası'nda konakladıkları otelin 7 mil kuzeybatısındaki Kansas City'deki "Sporting KC" merkezinde antrenman yaparken içeride kaldı. Heyet, şehrin güneyinde bulunan ve İngiliz kırsal mimarisi tarzında tasarlanmış "The Inn at Meadowbrook" otelinde konaklıyor. Bu otel, şehrin güneyinde bulunan ve İngiliz kırsal tarzında tasarlanmış bir tatil köyüdür.

İngiliz milli takımı, olaydan sadece birkaç saat önce güneşli, sıcak ve açık bir havada Dünya Kupası antrenman merkezine ulaştı. Takım, Kansas şehir merkezinden yaklaşık yarım saat uzaklıktaki Missouri'deki "Swipe Soccer Village" kompleksinde, yaklaşık 300 yerel seyircinin huzurunda antrenman yaptı. Antrenman sırasında tek endişe, Harry Kane ve takım arkadaşlarının yeterince güneş kremi sürüp sürmedikleri idi.

O gün saat 20:00'ye gelindiğinde manzara tamamen değişti; bu bölgelerde sıkça görülen bir durum olan şiddetli bir fırtına, yerel halk tarafından geçen yıl bölgede görülen en kötü fırtınalardan biri olarak tanımlandı. Ayrıca şehir merkezinde, dışarıda bulunan herkesi sığınmaya çağırmak için siren sesleri duyuldu.

Bu uyarı, İngiltere'nin Kosta Rika ile oynayacağı dostluk maçının şiddetli bir fırtına nedeniyle bir saat ertelenmesinden dört gün sonra geldi. Bu şok edici olay, heyetin yaşadığı çılgın 24 saati taçlandırdı. Bu süre zarfında, antrenman ayakkabıları ve ekipmanları çalındıktan sonra geri alındı. ayrıca takım aşçısının mutfak bıçakları taşıdığı için trene binmesinin engellenmesi de yaşandı.