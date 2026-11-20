J.League’in altın çağının ileri görüşlü maestrosu Hiroshi Nanami, sol ayağını bir pusula gibi kullanarak Júbilo Iwata ile Japonya millî takımını tarihî başarılara taşıdı ve futbolda asıl belirleyici olanın oyunun temposunu kontrol etmek olduğunu gösterdi.

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Modern futbolun kat edilen mesafeye ve salt fiziksel güce giderek daha fazla odaklandığı bir dönemde Hiroshi Nanami, bu anlayışın sakin ve parlak bir karşılığıydı. Amaçsızca koşmasına gerek olmayan bir oyun kurucuydu; sol ayağının tek bir rahat hareketiyle bütün sahayı kontrol edebiliyordu. Júbilo Iwata’nın tartışmasız oyun kurucusu ve Japonya millî takımının simgeleşmiş 10 numarası olarak zarafetiyle Japon futbolunun altın çağına yön verdi.

Yolculuğu onu Shizuoka’nın sakin sahalarından Venedik’in tarihî kanallarına, oradan da 1998 FIFA Dünya Kupası’nın büyük sahnesine taşıdı. Başarılarla dolu kariyeri boyunca, çevresindeki herkesin oyun anlayışını geliştiren bir taktik ustası olarak efsanevi bir ün kazandı. Mirası bugün bile futbolun yalnızca hızdan ibaret olmadığını, sonsuz sanatsal olasılıklar sunduğunu hatırlatıyor.

Shizuoka’nın verimli topraklarından Iwata’da bir senfoninin ilk notalarına

28 Kasım 1972’de, Shizuoka prefektörlüğünün köklü futbol merkezlerinden Fujieda’da doğan Hiroshi Nanami’nin kaderi küçük yaşlardan itibaren sahada şekillendi. Fujieda, futbola büyük saygı duyulan ve genç oyunculardan kusursuz teknik beklenen bir şehirdi. Nanami, ülkenin en iyi teknik oyuncularından bazılarını yetiştiren köklü Shimizu Shogyo Lisesi’nde becerilerini geliştirdi, ardından Juntendo Üniversitesi’nde oyununu olgunlaştırdı.

Gelecek vadeden orta saha oyuncusu, 1995’te Júbilo Iwata ile resmen sözleşme imzaladı ve yıldızlarla dolu ilk 11’in değişmez isimlerinden biri hâline geldi. İlk sezonu son derece etkileyiciydi: Sık sık telaşlı ve karmaşık bir hâl alan lige, ender görülen hesaplı bir sakinlik getirdi. Geriden oyun kuran Nanami, genç yaşının ötesinde bir olgunluğa sahipti ve savunmanın arasına milimetrik paslar gönderiyordu.

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Nanami ile Júbilo Iwata’da aynı soyunma odasını paylaşan İtalyan efsane Salvatore "Totò" Schillaci de onun olağanüstü sol ayağını fark etmiş, İtalyan basınına kendisinden övgüyle söz etmişti: "Burada, Japonya’da en iyilerden biri. Her şeyi sol ayağıyla yapıyor. Uzmanlık alanları asistler... bir de serbest vuruşlar: affetmiyor. Bana Giuseppe Giannini’yi hatırlatıyor."

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Asya’daki zaferler, Dünya Kupası yolculuğu ve beş noktalı yıldızın geometrisi

1996 ile 1998 arasında Júbilo Iwata’nın tartışmasız oyun kurucusu olan Nanami, takımı bir J1 Ligi şampiyonluğuna, bir J.League Kupası’na ve prestijli Asya Kulüpler Şampiyonası zaferine taşıdı. Ülke futbolundaki üstün performansı, ona art arda üç kez J.League’in En İyi 11’i seçimine girme başarısı kazandırdı ve ülkenin önde gelen orta saha oyuncusu olarak konumunu pekiştirdi. Millî takımda ise Japonya’nın büyük sorumluluk taşıyan 10 numaralı formasını devraldı ve ülkesinin 1998’de FIFA Dünya Kupası’na tarihinde ilk kez katılmasını sağlayan süreci yönetti.

Fransa’daki Dünya Kupası’nda H Grubu maçlarının her dakikasında sahada kalan Nanami, dünya çapında efsaneleşmiş yıldızlarla karşı karşıya geldi. Arjantin’e 1-0 kaybedilen çekişmeli maçta orta sahada Juan Sebastián Verón ve Javier Zanetti’ye karşı mücadele etti; ardından Nantes’ta Hırvatistan’ın Aljoša Asanović ve Robert Prosinečki gibi oyuncularıyla karşılaştı. Lyon’da Jamaika’ya karşı yaratıcı paslarıyla savunmanın aşılmasına yardımcı oldu ve takım arkadaşı Masashi "Gon" Nakayama’nın Japonya’nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atmasına katkı sağladı.

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1999 yazına gelindiğinde Avrupalı gözlemciler Nanami’nin üstün teknik becerilerinden fazlasıyla etkilenmişti. Álvaro Recoba’nın yerine uygun bir oyuncu arayan Serie A ekibi Venezia FC, Nanami’yi ses getiren bir kiralık anlaşmayla kadrosuna kattı. Venedik kulübünün başkanı Maurizio Zamparini, yeni Japon yıldızını İtalyan medyasına büyük beklentilerle tanıttı:"Nanami, Recoba ile aynı düzeyde kaliteye sahip."

Nanami’nin Venedik’te geçirdiği dönem, fiziksel mücadelenin ve savunmanın öne çıktığı İtalya ligine uyum sağlama çabasıyla geçti. Venezia küme düşerken Nanami, 24 maçta yalnızca bir gol attı; o gol de Udinese’ye karşı geldi. Yine de Shizuokalı maestro, İtalya macerasına hayal kırıklığından çok derin bir minnettarlıkla baktı. 2000’in sonlarında Iwata’ya döndüğünde şöyle dedi:"İtalya’da deneyim kazanmak paradan daha önemli."

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Ülkesine döndükten sonra Nanami, Lübnan’daki 2000 AFC Asya Kupası’nda kariyerinin zirvesine ulaştı. Turnuvanın her dakikasında oynadı, üç kritik gol attı, Japonya’yı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Bu kıtasal zafer, Júbilo Iwata’nın 2001’deki en efsanevi taktik denemesine zemin hazırladı: Devrim niteliğindeki "N-Box" dizilişi. Teknik direktör Masakazu Suzuki’nin koşu mesafelerini kısaltmak ve topa sahip olmayı en üst düzeye çıkarmak için tasarladığı sistemde, beş orta saha oyuncusu zarın beş yüzündeki noktalar gibi sıkı bir düzende konumlanıyor, Nanami ise tam merkezde yer alıyordu. Toshiya Fujita, Daisuke Oku, Takashi Fukunishi ve Toshihiro Hattori’nin çevrelediği Nanami sayesinde takım, baş döndürücü bir hızla paslaşabiliyordu.

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Eski takım arkadaşı Takashi Fukunishi, sistemin zorluğunu ve ardındaki ustalığı şöyle anlattı:"İlk başta, hazırlık kampında herkes bunun imkânsız olduğunu söylüyordu... Nanami’nin bulunduğu yerde hep bir kalabalık vardı ama o orada olduğu için sahanın her yerinde topa sahip olabiliyorduk."

Diz sakatlığı, kariyerinin son yıllarındaki arayışlar ve Iwata’da kapanan perde

Üst düzey futbolun bitmek bilmeyen fiziksel talepleri sonunda zarif oyun kurucuyu da etkiledi. Nanami, 2001’de yaşadığı ciddi diz sakatlığı nedeniyle 67 maç ve 9 golün ardından millî takım kariyerini fiilen noktaladı. Sakatlık keskinliğini elinden aldı; sahada ayakta kalabilmek için tamamen pozisyon bilgisine ve alan farkındalığına güvenmek zorunda kaldı. Júbilo Iwata’nın 2002’de bir J1 Ligi şampiyonluğu, 2003’te de İmparatorluk Kupası kazanmasına yardım etmek üzere sahalara dönse de fiziksel kapasitesi kalıcı olarak etkilenmişti.

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Kariyerinin son yıllarında eski günlerdeki etkisini yeniden yakalamak için Cerezo Osaka ve Tokyo Verdy’de kısa süreli kiralık dönemler geçirdi. Ardından son bir duygusal bölüm için Júbilo Iwata’ya döndü. Kronik diz ağrılarıyla mücadele eden ve artık kendi yüksek standartlarında oynayamayacağını anlayan Nanami, Kasım 2008’de futbolu bıraktığını resmen açıkladı.

Geleceğin Japon futbolcularını sessizce şekillendiren isim ve paslarının kalıcı izi

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Nanami, büyük taktik birikimini teknik direktörlüğe taşıdı. Çok sevdiği Júbilo Iwata’yı kurtarmak için Eylül 2014’te teknik direktör olarak geri döndü ve takımı 2015’te yeniden J1 Ligi’ne çıkardı. Matsumoto Yamaga’da da teknik direktörlük yaptıktan sonra, Hajime Moriyasu yönetimindeki Japonya millî takımında yardımcı antrenör olarak şu anki son derece prestijli görevini üstlendi.

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Taktik bilgisi ve dünya çapında üst düzey standartlara verdiği önem, Japon yıldızların yeni kuşağını şekillendirmeyi sürdürüyor. Millî takımın orta saha oyuncusu Daichi Kamada, Nanami’nin modern antrenörlük yöntemlerinin oyunlarını nasıl geliştirdiğini kısa süre önce anlattı:

"Nanami bize dünyanın en iyi oyuncularının savunmacıları nasıl çalımladığını ve şutlarının zamanlamasını videolarla gösterdi; böylece daha da gelişebiliriz... Nanami buna dikkat çektiği için herkesin bunu başarma konusunda daha bilinçli olabileceğini düşünüyorum."

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Hiroshi Nanami’nin mirası yalnızca kupalardan değil, ender rastlanan sanatsal bir futbol felsefesinden oluşuyor. Fiziksel verilere ve atletik güce giderek daha fazla öncelik verilen bir çağda, oyun zekâsının ve altın değerindeki bir sol ayağın futbola nasıl hükmedebileceğinin efsanevi bir simgesi olmayı sürdürüyor.