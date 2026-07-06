"Hindistan cevizi emiyordu"... Paragvaylı senatör, ırkçı yorumlarla Mbappé'yi aşağıladı

Paraguaylı bir senatörün Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’ye yönelik yaptığı şok edici ırkçı açıklamalar, Paraguay’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Philadelphia’da Fransa’ya karşı 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenmesinin ardından geniş çapta öfkeye yol açtı.

Paraguay basınının aktardığına göre, senatör, Mbappé'nin Fransa'yı çeyrek finale taşıyan tek golü penaltıdan attıktan sonra, ırkçı ve aşağılayıcı sözlerle ona saldırdı.

Basın tarafından 2026 Dünya Kupası’nın “dönüm noktası” olarak nitelendirilen maç, maçın bitiş düdüğüyle sona ermedi. Fransa, inişli çıkışlı ve tartışmalı bir maçın ardından tur atlamasını kutlarken, senatör öfkesini Mbappé’ye yöneltti ve maçın ardından Paraguay kalecisi Orlando Gil ile el sıkışmadığı için onu “kibirli” olmakla suçladı.

Açıklamalarında şunları söyledi: “Bu kibirli herif yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine hindistan cevizinden beslenmiş, hayatında en kültürlü insanlar şempanzeler. Ona orta parmağını göstermeliydin Orlando Gil. Ben bunu Senato’da yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor.”

Hakaretler bununla da kalmadı. Senatör, Fransa milli takım kaptanını “Fransız gibi davranan sömürge dönemi Kamerunlu, mızmız, yeni zengin, kibirli ve çirkin” olarak nitelendirdi ve “Maç boyunca gergin ve korkmuş durumdaydı” diye ekledi.

Ayrıca Paraguaylı oyuncuları Mbappé’ye saldırmadıkları için eleştiren senatör, “Birçok kişinin tek eleştirdiği şey, maçın sonunda onun yüzüne sertçe bir tokat atmamış olmaları. Gerçi ben zaten futbol hayranı değilim” dedi.

Bu açıklamalar, maç öncesinde Fransız milli takımını “Afrika milli takımı” olarak nitelendiren Paraguaylı efsane José Luis Chilavert’in daha önceki açıklamalarının ardından geldi.

Paraguaylı “Última Hora” gazetesi ise, mağlubiyetin ardından yerel medyada ırkçı söylemlerin şiddetlendiği bir dönemde, Mbappé’nin “maç boyunca kibirli ve küstah bir tavır sergilediğini” iddia etti.