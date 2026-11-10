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Marc Cucurella, Cadena COPE'ye Alman taraftarların kendisine yönelik süregelen tepkilerini ve El Clasico öncesinde Lamine Yamal'ın gözünü nasıl korkuttuğunu anlattı.

Bek oyuncusu, Katalanların genç yıldızına şu gözdağını verdi: "Ona ilk El Clasico'da ilk 11'de olacağını, ama ikincisinde yedek kulübesinde oturacağını söyledim. Çünkü onu yiyip bitireceğim."

Gözdağı işe yaradı. 28 yaşındaki oyuncu, maç boyunca genç yeteneğin kendi savunma kanadındaki hücum girişimlerini büyük ölçüde etkisiz hale getirdi. Maçın ardından ikili arasında neler konuşulduğu sorulan Cucurella, "Hiçbir şey. Bir şey söylememe gerek yok. Memnunum. Kazandık ve iyi bir maç çıkardım" dedi.

Cucurella'nın Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçtaki performansı, onun için sportif açıdan bir dönüm noktası oldu. İspanyol oyuncu, daha önce alışılmış performans düzeyine ulaşamadığı bir dönem geçirmişti. Bu maçın ardından yeniden gözle görülür biçimde istikrar kazandı.

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Buna rağmen Cucurella, millî takımdan arkadaşı Yamal ile rekabetine ölçülü yaklaşıyor. "Ona karşı kesinlikle daha birçok maç oynayacağım ve takdiri o toplayacak" dedi.

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İspanyol oyuncu, El Clasico'nun yanı sıra Alman futbol taraftarlarıyla süregelen gergin ilişkisine de değindi. Cucurella kendi ülkesinde çok sevilirken, Alman takımlarıyla karşılaştığında düzenli olarak ıslık ve yuhalamalarla karşılanıyor. Bunun nedeni, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile İspanya arasındaki çeyrek final maçında yaşanan tartışmalı ve cezalandırılmayan elle oynama pozisyonu.

Cucurella konuyla ilgili, "Hınçlarını benden çıkardılar ve Almanya'da oynayamayacağımı biliyorum" dedi. Ancak bu yüzden değişmeyeceğini de belirtti: "Sessiz kalıp işimi yapmayı seviyorum."