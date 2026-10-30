Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, perşembe akşamı oynanan Suudi Roshn Pro Lig'inin on ikinci haftasındaki El Khaleej karşılaşmasında hat-trick yaparak, ligde en çok hat-trick yapan oyuncular listesinde Al Ahli forveti İngiliz Ivan Toney'i geçmeyi başardı.

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Ronaldo, Portekizli yıldızın dikkat çekici bir performans sergilediği maçta takımı Nassr'ı El Khaleej karşısında 5-3'lük galibiyete taşıdı. Suudi Ligi'ndeki gol sicilini güçlendirmeye devam eden yıldız, hanesine yeni bir hat-trick daha ekledi.

Futbol istatistik ağı " Opta " verilerine göre Cristiano Ronaldo, profesyonel ligdeki yedinci hat-trick'ini kaydederek, Al Ahli ile 6 hat-trick yapan İngiliz Ivan Toney'i geride bırakıp ligdeki ilk maçından bu yana müsabakada en çok hat-trick yapan oyuncu konumuna yükseldi.

Ronaldo, gol sayısını 7'ye çıkararak Roshn Pro Lig gol krallığı sıralamasında İtalyan Matteo Retegui (El Kadisiye) ve Faslı Youssef En-Nesyri (Ittihad) ile eşit şekilde üçüncü sıraya yerleşti. El Kadisiye'nin yıldızı Hollandalı Tijjani Reijnders ise 8 golle ikinci sırada bulunuyor.

Toney ise şu ana kadar kaydettiği 13 golle müsabaka gol krallığı sıralamasının zirvesindeki yerini koruyor; böylece 12 hafta sonra rekabet iyice kızışmış durumda.

Bu rakam, Ronaldo'nun Roshn Lig'deki golcülük üstünlüğünü yansıtıyor. Portekizli yıldız, adını müsabakanın en dikkat çekici rekor sahipleri arasına yazdırmayı başarırken, Toney gol krallığı listesinde kendisini takip etmeyi ve Al Ahli ile önümüzdeki maçlarda farkı azaltmayı sürdürüyor.

Yeni hat-trick, Ronaldo'ya ligdeki rekor yarışında ek bir ivme kazandırıyor ve ilerleyen yaşına rağmen gol katkısının devam ettiğini teyit ediyor. Portekizli yıldız ise Nassr forması altında tarih yazmayı sürdürmeye çalışıyor.