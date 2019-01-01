Hillsborough Faciası nedir? 1989'da neler yaşandı?

30 yıl önce bugün, 96 Liverpool taraftarı bir futbol maçına gitti ve bir daha evlerine geri dönemedi.

Futbol tarihinin en ölümcül kazasında, Steven Gerrard'ın 10 yaşındaki kuzeninin de aralarında bulunduğu 96 kişi, trajik bir şekilde can verdi.

15 Nisan 1989'da, Sheffield Wednesday'in Hillsborough Stadyumu'nda ve Notthingam Forest, FA Cup yarı finalinde karşı karşıya gelmişti.

Maçın başlama düdüğü duyulmuş ancak yüzlerce Liverpool taraftarı, stadyum dışında kalmıştı. Tribünler tıklım tıklım doluydu. Maça girmek isteyen taraftarlar, kapılara hücum ediyor, Güney Yorkshire polisi durumu kontrol altına alamıyordu. Ve sonra, 96 kişinin ölüp 766 kişinin yaralanacağı, yıllar boyunca davaların süreceği ve insanların adalet arayışına gireceği o hata yapıldı.

Polis, turnikesi bulunmayan tribünlerden, -içeride yer olmamasına rağmen- taraftarları içeri aldı.

Şimdilerde stayumlarda, tribünler ile saha arasında devasa tel örgüler bulunmuyor. Ancak öncesinde, taraftarın sahaya girmesini engelleyen teller bulunuyordu. Polisin o gün yaptığı hata, bugün o tel örgülerin kaldırlmasına sebep oldu.

Alelacele tribünlere koşan taraftarlar, dar koridorlardan geçerek Lepping Lane tribününe doluşmaya başladı. Daha önceden tribünde yerleri alanlar, yukarıdan gelenlerin baskısıyla balkonlardan düştü; alt tribündekiler ise tel örgülere doğru yığılmaya başladı. Ezilmeye başlayan taraftarlar, can havliyle kaçmaya, kendini kurtaranlar sahaya girmeye başlayında hakem, maçı durdurdu.

Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olayı fark edene kadar, birçok taraftar çoktan hayatın kaybetmiş, ortalık can pazarına dönmüştü. Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerrard'ın 10 yaşındaki kuzeni de o maça gitmiş, kazada hayatını kaybeden en genç isimlerden biri olmuştu. Aradan 1 ay geçtikten sonra, 96 kişinin hayatını kaybettiği bu felaketin yalnızca bir kaza sonucu gerçekleşmediğini, olaydan sorumlu savcı dile getirecekti.

Lord Peter Taylor, polisin turnikesiz kapılardan taraftarları içeri alması ve bu taraftarları uygun yerlere yönlendirmemesi üzerine bir rapor yayınladı. Bir başka raporda ise saha ile tribünler arasındaki tel kafeslerin kaldırılması gerektiği yazıyordu.

Adalet, 27 yıl sonra geldi

Bu olayın ardından açılan soruşturmalar, yıllarca devam edecekti. Hatta kazanın sorumluları olarak Liverpool taraftarı suçlu gösterilecekti. O gün hayatlarını kaybedenlerin yakınları, Liverpool kulübü ve halkı, 27 yıl boyunca adalet arayışlarından vazgeçmediler. 2016 yılında soruşturma jürisi, olaya polisin hatasının neden olduğu kararını verdi.

Kararın açıklanmasından sonra Liverpool’daki St. James Hall üzerine ‘Hakikat’ ve ‘Adalet’ yazan bir pankart asıldı.

Facianın yıl dönümünde Liverpool kulübü, birçok futbolcu, yönetim ve taraftarın katılımıyla anma töreni düzenleyecek.