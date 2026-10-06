"Le Monde" ve "New York Times" gazetelerinin yürüttüğü soruşturmalar, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımının kalecisi Lionel Mbasi'nin 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynama hakkının bulunmadığını tespit ettiğini, ancak milli takıma herhangi bir yaptırım uygulamadığını ortaya koydu. Bu olayda düzenlemelerin uygulanması, Kongo milli takımının Dünya Kupası'na yükselme sürecini değiştirebilecek nitelikteydi.

Yayımlanan iki soruşturmaya göre FIFA'nın hukuk ekibi, Mart 2026 boyunca Mbasi'nin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımıyla elemelere, bunların arasında Nijerya ile oynanan kritik maça katılmasına rağmen, sportif aidiyetini Fransa Federasyonu'ndan Kongo Federasyonu'na değiştirme işlemlerini tamamlamadığını tespit etti.

Kaleci, Fransa'nın yaş kategorileri milli takımlarında forma giymişti; bu da uluslararası oynama hakkını hukuki açıdan tartışmalı hale getirdi.

Olay, Kasım 2025'e dayanıyor. O dönemde Nijerya Futbol Federasyonu, ülkesinin milli takımının Afrika play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltı atışları sonucunda yenilmesinin ardından bir itirazda bulunarak, uyruk ve oyuncu belgeleriyle ilgili usulsüzlükler gerekçesiyle, oynama hakkı bulunmayan oyuncuları sahaya sürdüğü iddiasıyla Kongo milli takımının cezalandırılmasını talep etmişti.

Soruşturmaya göre FIFA başlangıçta yaptırım gerektiren bir usulsüzlüğe ulaşamadı; ardından Nijerya Federasyonu'nun Mart 2026'da sunduğu takip talebi üzerine hukuk ekibi dosyayı yeniden inceledi ve Mbasi'nin oynama hakkının bulunmadığını tespit etti.

"Le Monde", Fransız ve Kongo uyruklu olan oyuncunun Fransa gençlik milli takımlarıyla birçok maçta forma giydiğine, buna karşılık 2021 yılında başlayan ulusal federasyon değişikliği işlemlerinin tamamlanmadığına dikkat çekiyor.

Olay, önemini FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 19. maddesinden alıyor. "Le Monde"nin aktardığına göre bu madde, oynama hakkı bulunmayan bir oyuncuyu sahaya süren takımın, bir şikâyete dayanılarak usulsüzlüğün kanıtlanması halinde hükmen mağlup sayılmasını ve para cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Soruşturma ayrıca Uluslararası Federasyon'un benzer usulsüzlükler nedeniyle milli takımları cezalandırdığı emsal olaylara da işaret etti.

Bu kuralın uygulanması, dünya play-off'unda Afrika'yı temsil eden milli takımın kimliğinin değişmesine kapı aralayabilirdi; zira Jamaika karşısında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yerini Nijerya alabilirdi. Ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti, uzatmaların ardından Jamaika'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na yükselme biletini kendi lehine kesinleştirdi.

Ne var ki FIFA, "Le Monde"ye verdiği yanıta göre Nijerya Federasyonu'nun şikâyetini sonunda usule ve zamana ilişkin nedenlerle reddetti; Disiplin Kurulu'nun şikâyeti incelediğini ve kabul etmeme kararı aldığını, benimsenen prosedürler uyarınca itiraz sunulmaması üzerine kararın nihai ve bağlayıcı hale geldiğini vurguladı.

Uluslararası Federasyon, yargı organlarının bağımsızlığını teyit edip Başkanı Gianni Infantino'nun olaya herhangi bir müdahalesini reddetse de, iki soruşturma, 2026 Dünya Kupası'na bir milli takımın yükselmesiyle bağlantılı en tartışmalı olaylardan birinde FIFA düzenlemelerinin uygulanma biçimine ilişkin dosyayı yeniden açıyor.