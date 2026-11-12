Yunan Georgios Donis'in, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak, Güney Kore Milli Takımı'na karşı oynayacağı hazırlık maçında izleyeceği yöntem televizyon raporlarınca ortaya çıkarıldı.

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Suudi Arabistan Millî Takımı, yaklaşan mücadelelere hazırlık kapsamında yarın cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Cassim bin Hamad Stadı'nda Güney Kore Millî Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Güney Kore karşısında beklenen 11'i

"Dorina Gheir" programının sunucusu Suudi spiker Halid el-Şenif, Donis'in maçta sahaya süreceği kadroyu neredeyse tamamen netleştirdiğini söyledi.

El-Şenif, Yunan teknik adamın yalnızca sol kanat mevkisinde kararsız olduğunu, Hilal'in yıldızı Sultan Mendeş ile İttihad oyuncusu Ahmed el-Gamidi arasında tercih yaptığını açıkladı.

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Diğer on mevkiye gelince, bunların çoğuna Hilal oyuncuları hâkim oldu; 5 mevkiyi garantileyen oyuncuların başında kaleci Muhammed el-Uveys geliyor. Ayrıca stoper Hassan Tambaktı, sol bek Mutaib el-Harbi ve orta saha oyuncuları Muhammed Kanno ile Nasır el-Devsari de yer alıyor.

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Buna karşılık, Nasr oyuncusu Abdülilah el-Amri stoperde, Fransız ekibi Lens'in yıldızı Saud Abdülhamid ise sağ bek mevkisinde oynayacak.

Hücum hattında ise Kadsiye'nin oyun kurucusu Musab el-Cuveyr, takım arkadaşı Muhammed Ebu'ş-Şamat ile birlikte, Ahli forveti Firas el-Bureykan'ın arkasında görev yapacak.

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Suudi Arabistan Millî Takımı eksiksiz

Suudi Arabistan, Ahli forveti Firas el-Bureykan'ın yaşadığı sakatlıktan iyileşmesinin ardından dünkü çarşamba günü, mevcut millî ara döneminde ilk kez takımla birlikte antrenmana çıkmasıyla Güney Kore maçına eksiksiz bir kadroyla çıkıyor.

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El-Bureykan, soğuk algınlığı yaşaması nedeniyle Suudi Arabistan'ın takımla birlikte yaptığı antrenmanların ilk iki gününe katılamamış, bu durum Güney Kore maçında oynayıp oynayamayacağına dair şüpheleri gündeme getirmişti.

Ahli forvetinin dönüşüyle birlikte, özellikle Fransız ekibi Lens'in sağ beki Saud Abdülhamid'in de evvelki gün salı günü ilk kez antrenmanlara katılmış olmasıyla Suudi Arabistan Millî Takımı, Güney Kore karşısında herhangi bir eksik olmadan sahaya çıkacak.

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Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Doha kampında, 17 Kasım salı günü Özbekistan Millî Takımı ile yeni bir hazırlık maçı oynayacağını hatırlatalım.

Donis'in Suudi Arabistan Millî Takımı'ndan ayrılığının gerçeği

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"MBC 1" kanalındaki "Nadina" programının sunucusu Suudi spiker Abdurrahman el-Humeydi, Yunan teknik adam Yorgos Donis'in Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden %99 ihtimalle ayrılacağını teyit etmişti.

Donis, bu haberlere Suudi "er-Riyadiyye" gazetesine yaptığı açıklamalarda yanıt verdi ve şöyle dedi: "Suudi Arabistan Millî Takımı'ndaki mesleki geleceğime dair arada bir ortaya atılan söylentiler beni ilgilendirmiyor."

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Şöyle ekledi: "Şu anda beni ilgilendiren şey, Suudi Arabistan Millî Takımı'nı geliştirmek ve işe odaklanmak. Mesleki geleceğim etrafında dönenlerle başa çıkacak tecrübeye sahibim ve Suudi futboluna hizmet etmek için elimden gelenin en iyisini sunacağım."

Donis'in açıklamaları, Suudi "el-İhbariyye" kanalından aktarıldığına göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Yunan teknik adamın görevden alınma ihtimalini yalanladığı ve görevine devam edeceğini teyit ettiği açıklamanın bir devamı niteliğindeydi.

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Böylece bu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Donis'in ayrılığına dair haberleri yalanlamasının ikinci kez gerçekleşmesi oldu; federasyon daha önce geçtiğimiz ekim ayında da bunu yapmıştı.

Bazı raporlar, Suudi Arabistan Federasyonu'nun, Donis'in yerine Suudi Arabistan'ı 2027 Asya Uluslar Kupası'nda yönetmesi için Portekiz Millî Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez ile anlaşmaya niyetlendiğini teyit etmişti.

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Bu haberler, özellikle Asya turnuvasının başlamasına kalan sürenin azlığı göz önünde bulundurulduğunda, Suudi futbol kamuoyunda bir öfke hali yarattı; bu da Suudi Federasyonu'nu bir yalanlama açıklaması yapmaya itti.

Ancak 2027 Asya Uluslar Kupası'nın ocak ayından gelecek yılın aralık ayına ertelenmesi, turnuvaya kadar bol vakit bulunması nedeniyle Donis'in görevden alınma ihtimaline dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.