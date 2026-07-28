Hilal ya da Nassr değil: Suudi kulübü, Dünya Kupası şampiyonu yıldızla anlaşmayı bitirdi

Abha kulübü, Roshn Ligi'ndeki niyetlerini açıklamak için uzun süre beklemedi; profesyonel lige yükselmesinin ardından birkaç gün içinde, yeni yükselen ekip, yaz transfer döneminin ilk sürprizini ağır sıklet bir transferle patlatmaya karar verdi.

Özel kaynaklar, bugün salı günü "Şarku'l-Avsat" gazetesine, Abha yönetiminin 2018 Dünya Kupası'nı milli takımla kazanan Fransız yıldız Nabil Fekir ile, takımı önümüzdeki sezon temsil etmesi için nihai bir anlaşmaya vardığını ortaya koydu.

Gazete, iki taraf arasındaki anlaşmanın bir sezonluk bir sözleşmenin imzalanmasını, ayrıca bir sezon daha uzatmaya izin veren bir maddeyi öngördüğünü ve transferin, Emirlik kulübü el-Cezire ile olan sözleşmesinin bitiminin ardından bonservissiz olarak gerçekleşeceğini açıkladı.

33 yaşındaki Fekir ile yapılan anlaşma, oyuncunun geçen sezon el-Cezire forması altında sunduğu dikkat çekici rakamların ardından, Abha'ya devasa bir hücum takviyesi sağlıyor; oyuncu 25 maçta forma giymiş, bu maçlarda 10 gol atıp 4 gole asist yapmıştı.

Fransız yıldız, Avrupa sahalarında dolu dolu bir kariyere sahip; 2013 ile 2019 yılları arasında Olympique Lyon ile göze çarpan bir performans sergiledikten sonra, İspanyol kulübü Real Betis forması altında beş yıl süren başarılı bir tecrübe yaşadı, ardından 2024 yılında el-Cezire kapısından Emirlik Ligi'ne geçti.