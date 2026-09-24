Fransa 14 yıl sonra ilk kez, kenar çizgisinde alışılmış yüzü olmadan resmi bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Zinedine Zidane'ın Horozlar'la başlayan döneminin başlangıcıyla birlikte, Fransız basını ağır toplu bir sürprizi patlattı.

2026 Dünya Kupası'nın ardından Horozlar'a veda eden Didier Deschamps, Avrupa'nın devlerinden birinden resmi bir teklif aldı ve verdiği yanıt herkes için şok edici oldu.

Didier Deschamps, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun sona ermesinin ardından "Horozlar" ile olan serüvenine perde indirdi. Bu yolculuk, üçüncülük maçında İngiltere karşısında alınan ağır ve aşağılayıcı 6-4'lük bir yenilgiyle noktalandı.

İstifasını açıkladığı andan itibaren, 57 yaşındaki teknik direktör, milli takımın gürültüsünden ve medya baskısından tamamen uzak bir yaşam sürüyor; futbolla olan bağını tamamen koparmadan boş zamanının tadını çıkarıyor.

Teklifler yağıyor: Hilal ve Real Madrid'den milli takımlara

Uzaklaşmış olmasına rağmen, Deschamps'ın telefonu çalmayı bırakmadı. Son haftalarda ismi birçok büyük projeyle anıldı.

Bu yaz Real Madrid'in kısa listesinde yer aldıktan ve Suudi Arabistan'ın Hilal takımını çalıştırmak için güçlü bir aday olduktan sonra, 1998'de oyuncu, 2018'de ise teknik direktör olarak dünya şampiyonluğu yaşayan Deschamps, kendi ismi çapında bir teknik direktör arayan bir grup Avrupa milli takımından sürpriz bir teklif aldı.

Fransız "Foot Mercato" ağının açıkladığına göre, bu tekliflerin en yenisi, Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi olan Türkiye Milli Takımı'ndan geldi.

Türkiye'nin bu girişimi, mevcut teknik direktör Vincenzo Montella'nın sonuçlarının gerilemesi ve Türk milli takımının son Dünya Kupası'nda grup aşamasından hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından geldi; Türkiye Futbol Federasyonu, Deschamps'ı yeni projeyi yönetmeye ikna etmeye çalıştı.

Ancak Fransız ağa göre Deschamps, sadece 24 saat içinde teklifi reddetti ve bir sonraki durağını seçmede acele etmeyip beklemeyi tercih etti.

Bu karar, Fransız teknik direktörün son aylardaki stratejisiyle tamamen örtüşüyor; nitekim ismi daha önce İtalya gibi büyük milli takımlarla anılmıştı, ancak dönüş yapmadan önce her adımı büyük bir titizlikle değerlendirmekte ısrar ediyor.

Dünya, Didier Deschamps'ın bir sonraki meydan okumasını öğrenmeyi beklerken, Fransa da sayfayı kesin olarak kapatmaya ve başlığı Zinedine Zidane olan yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Zidane, Horozlar'ı ilk kez Türkiye karşısında yönetecek; bu maç, Deschamps döneminin sonunu ve yeni bir çağın başlangıcını simgeleyecek.