Hilal ve Premier Lig devlerinin ilgisi arasında: Chelsea, yıldızını satmak için astronomik bir fiyat belirledi

Chelsea, Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto'ya bu yaz transfer döneminde Manchester City, Arsenal ve Tottenham'ın ilgi göstermesinin ardından oyuncuyu elden çıkarmak için yeni bir fiyat belirledi.

26 yaşındaki Neto, 2024 yılında Wolverhampton'dan 54 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu günden bu yana Chelsea formasıyla 100'den fazla maça çıktı.

Transfer ücretinin büyüklüğü göz önüne alındığında, Neto belki de Stamford Bridge'de beklenen performansı sergileyemedi; ancak geçen sezon 52 maçta yaklaşık on gol kaydetti.

Chelsea, bu yaz hücum oyuncuları Morgan Rogers, Geovany Quenda ve Estêvão'yu kadrosuna katmasının ardından Neto için gelecek tekliflere açık hale geldi.

Manchester City, Portekizli kanat oyuncusuyla güçlü bir şekilde anıldı; teknik direktör Enzo Maresca, Chelsea'nin başında olduğu dönemde çalıştırdığı bir oyuncuyla yeniden bir araya gelmeye istekliydi.

Arsenal'in de Neto ile ilgilendiği düşünülüyor. Wolverhampton'dayken adı Arsenal'le anılan oyuncu, kulübün Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ı transfer etme girişimlerinin başarısız olmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Aynı zamanda Tottenham, yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde etkileyici harcamalarını sürdürme çabası kapsamında Neto'yu kadrosuna katmak için bir teklif sundu.

Chelsea'nin Neto'nun değerini yaklaşık 70 milyon sterlin olarak belirlediği düşünülüyordu; ancak "Daily Mail" gazetesi, Stamford Bridge yönetiminin oyuncunun ayrılığına onay vermek için artık yaklaşık 100 milyon sterlin istediğini yazıyor.

Chelsea, Pedro'nun adı Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'e transfer olmakla güçlü bir şekilde anılmasının, hatta bazı haberlerin transferle ilgili kişisel şartlarda çoktan anlaştığını iddia etmesinin ardından istediği fiyatı yükseltti.