Kadisiye, Suudi Roshn Ligi'nde son birkaç saat içinde yaşanan ani erteleme sonrasında Hilal ve Nasr kulüplerinin izinden gitti.

Asya Futbol Konfederasyonu dün sabah, Salı günü, Ocak 2027'de başlaması planlanan Asya Uluslar Kupası'nın ertelendiğini ve aynı yılın Aralık ayından itibaren düzenleneceğini açıkladı.

Kararın açıklanmasının hemen ardından Roshn Ligi Birliği, maç sıkışıklığına gerek kalmadan yeterli zaman oluştuğu için, 5-7 Kasım tarihleri arasında oynanması planlanan on üçüncü haftanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Kadisiye'nin teknik direktörü İrlandalı Brendan Rodgers'ın, Roshn Ligi'ndeki ani erteleme sonrasında oyuncularına 10 günlük izin vermeye karar verdiğini belirtti.

Gazete, doğulu kulübün önümüzdeki milli ara döneminde herhangi bir hazırlık maçı oynamayacağını ve antrenmanlara döndükten sonra yalnızca iyileştirme ve kondisyon programlarıyla yetineceğini açıkladı.

Rodgers, Hilal ve Nasr'ın teknik direktörleri İtalyan Simone Inzaghi ile Avustralyalı Ange Postecoglou'nun yaptığını tekrarladı; ikisi de takımlarının oyuncularına uzun bir izin verdi; bu süre "lider" için 10 gün, "dünya kulübü" için ise 9 gündü.

Kadisiye, 28 puanla Suudi Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor; üçüncü sıradaki Nasr'ın averajla önünde, zirvede oturan Hilal'in ise iki puan gerisinde bulunuyor.