Hilal ve Nasr'da tek karar: Suudi kulüpleri Roshen Ligi'nin sürpriz ertelenmesine nasıl yaklaştı?

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi ile Nassr'daki meslektaşı Avustralyalı Ange Postecoglou, Suudi Arabistan Roshn Ligi maçlarının beklenmedik şekilde ertelenmesiyle başa çıkmak için aynı kararı aldılar.

Asya Futbol Konfederasyonu, salı sabahı, 2027'nin ocak ayında başlaması planlanan Asya Uluslar Kupası'nın ertelendiğini ve aynı yılın aralık ayından itibaren düzenleneceğini açıkladı.

Kararın açıklanmasının hemen ardından Roshn Ligi Birliği, 5-7 Kasım tarihlerinde oynanması planlanan on üçüncü haftanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu; artık maçları sıkıştırmaya gerek kalmadan yeterli zaman bulunmuştu.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al-Ahli maçının ardından oyunculara 10 günlük bir izin vermeye karar verdiğini bildirdi.

Hilal, salı akşamı Suudi başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda oynanan ve Asya şampiyonasının lig aşamasının dördüncü haftasında karşılaştıkları maçta Shabab Al-Ahli'yi 2-0 yendi.

Aynı durum Nassr kulübünde de tekrarlandı; Suudi gazeteci Abdulaziz Al-Usaimi, Postecoglou'nun da oyunculara 9 günlük uzun bir izin verdiğini doğruladı.

Ittihad'da ise Alman teknik direktör Jens Wissing, Suudi gazeteci Majed Hood'un açıkladığına göre, oyunculara 5 günlük bir izin vermekle yetindi.

Roshn Ligi'nin on üçüncü hafta maçlarının ertelenmesinin, Suudi kulüplerine uzun bir dinlenme fırsatı tanıdığı belirtiliyor; zira takımlar ancak bir sonraki milli ara döneminin sona ermesinin ardından yeniden maçlara çıkacak.