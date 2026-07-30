Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, ezeli rakipleri Al-Hilal ve Al-Ittihad'ın kaçırdığı ve Almanya Ligi tarihinin en hızlı oyuncusuyla ilgili olan bir transferi bitirmek için Avrupa'nın büyük liglerine karşı yarışa girdi.

Güvenilir gazeteci Rudy Galetti, Al-Ahli'nin, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un kanat oyuncusu Fransız Jean-Matteo Bahoya'yı bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmakla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığını söyledi.

Galetti, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Bahoya'nın Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin ilgisini çektiğini, bunun da Suudi kulübünü transferi bitirmek için hızlı hareket etmeye zorladığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın 21 yaşındaki oyuncuya olan ilgisi yeni değildi; geçen yaz transfer döneminden bu yana başladı. O dönemde Al-Ittihad onunla anlaşmaya çalışmış, ardından Al-Hilal geçen kış transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak için Alman kulübünün kapısını çalmıştı.

Bahoya ile anlaşma şansını artıran bir başka faktör de, oyuncunun doğum yılı kategorisinde kaydedilebilecek olması. Çünkü henüz 21 yaşında olması, kendisinin sekiz büyük yabancı oyuncu kontenjanından birini işgal etmeyeceği anlamına geliyor.

Bahoya, Ocak 2024'te Fransız ekibi Angers'ten Frankfurt'a katıldı ve Alman takımıyla kaleye yaptığı dördüncü isabetli şutta ilk golünü kaydetti.

Genç Fransız oyuncunun en dikkat çekici rakamı ise, Mart 2025'te, 26. haftada oynanan Bochum karşılaşmasında, tam olarak maçın 12. dakikasında Almanya Ligi tarihinin en hızlı sprintini gerçekleştirmesiydi.

Bahoya, bu sprintle saatte 37 kilometre barajını aşan Almanya Ligi tarihindeki ilk oyuncu oldu; hızı saatte 37,16 kilometreye ulaştı.

21 yaşındaki oyuncu, Jamaikalı atlet Usain Bolt'un 2009 yılında 100 metre yarışında adına kayıtlı olan ve saatte 37,58 kilometreye ulaşan rekora yaklaştı.

Genel olarak Kamerun kökenli oyuncu, geçen sezon Alman takımıyla iyi bir performans sergiledi; takımla çıktığı 37 maçta 4 gol atarken 4 de asist yaptı.