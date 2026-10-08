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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Çeviri:

Hilal ve Garafa krizinin ardından: Asya Futbol Konfederasyonu'ndan Bennacer ve Somerville'e şok ağır ceza

I. Bennacer
C. Summerville
Al-Sadd - Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Gharafa - Esteghlal
Al-Gharafa
Esteghlal
Cezayir
Hollanda
Katar
Suudi Arabistan
İran

Kaçışılı ikilinin uzun süreli yokluğu

Asya Futbol Konfederasyonu, aralarında yaşanan kriz sonrası Katar ekibi Al-Gharafa'nın orta saha oyuncusu Cezayirli Ismael Bennacer ile Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in kanat oyuncusu Hollandalı Crysencio Summerville'e ağır bir ceza verdi.

Al-Hilal, geçen ayın ortasında Kingdom Arena'da iki takımı karşı karşıya getiren maçta Al-Gharafa'yı 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşma, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında oynanmıştı.

Maçta Bennacer ve Summerville, birbirleriyle girdikleri arbede nedeniyle 33. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Suudi gazeteci Khalid El-Dosari, Asya Futbol Konfederasyonu'nun her iki oyuncuyu da Elit Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç men etme kararı aldığını ve her birine 2.000 dolar para cezası kestiğini açıkladı.

Böylece Summerville, takımın Asya kupasındaki lig aşamasının yarısına kadar Al-Hilal'de forma giyemeyecek. Oyuncu, Katar ekipleri Al-Sadd ve Al-Shamal ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al-Ahli karşısında sahada olmayacak.

Aynı durum Ismael Bennacer için de geçerli. Oyuncu, Katar ekibinin önümüzdeki üç maçında, İran ekibi Esteghlal Tahran, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah ve Irak ekibi Al-Quwa Al-Jawiya karşısında forma giyemeyecek.

Al-Hilal, Asya kupasının Batı grubunda 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Al-Gharafa puansız olarak on birinci sırada bulunuyor.

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