Al-Nassr Kulübü, Roshn Ligi'nde geleneksel rakibi Al-Ahli'ye karşı oynanacak Klasiko maçına, komşusu ve geleneksel rakibi Al-Hilal'in yöntemiyle hazırlanmaya başladı. Bunu seçkinler için düzenlenen hava yoluyla, yani Suudi 21 Yaş Altı Ligi üzerinden gerçekleştirdi.

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Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasından ertelenen maçta Al Nassr, önümüzdeki cuma günü Cidde'deki Al İnma Stadı'nda geleneksel rakibi Al Ahli'ye konuk olacak.

Suudi "Al Riyadiyah" gazetesi, Al Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun, maça hazırlanmak amacıyla toplu antrenmanlara katılmaları için Joy Elit Ligi'nde mücadele eden 21 yaş altı takımından 6 oyuncudan yararlanmaya karar verdiğini belirtti.

Postecoglou, mevcut uluslararası ara döneminde milli takımlarına katılmaları nedeniyle toplu antrenmanlara katılamayan oyuncuların yerini doldurmak için Yusuf et-Tahhan, Yasin Selam ve Bessam Hezazi'yi çağırdı.

Al Nassr'ın teknik direktörü ayrıca, mevcut uluslararası ara döneminde tüm kalecilerin eksikliğini telafi etmek amacıyla Abdulhadi el-Alvan, Sultan el-Mas ve Halid ed-Devseri olmak üzere 3 kaleci çağırdı.

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Nawaf el-Akidi, Rağed en-Neccar ve Mübarek el-Buayneyn üçlüsü sakatlık nedeniyle Al Nassr antrenmanlarında yer almazken, Brezilyalı kaleci Bento mevcut uluslararası arada ülkesinin milli takımına katılması nedeniyle yer almayacak.

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Avustralyalı teknik direktör, ayak ekleminde yaşadığı ve Suudi Olimpiyat Milli Takımı'na katılmasına engel olan bir sakatlık nedeniyle yetenekli genç oyuncu Abdurrahman Süfyani'yi çağıramadı.

Postecoglou, Al Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin izlediği yolu takip etti; zira o da "Lider"in mevcut uluslararası ara döneminde yaşadığı büyük eksiklikleri telafi etmek için Joy Elit Ligi'nde mücadele eden 21 yaş altı takımının bazı oyuncularını çağırmıştı.

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Al Nassr'ın, Postecoglou'nun kararıyla mevcut uluslararası ara döneminde 9 gün süren uzun bir iznin ardından antrenmanlara döndüğü dün cuma günü Al Ahli maçının hazırlıklarına başladığını hatırlatmak gerekir.

Al Nassr, Suudi Ligi puan tablosunda 28 puanla üçüncü sırada yer alıyor; Al Hilal'in iki puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al Kadisiye'nin yalnızca averajla gerisinde bulunuyor.

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Buna karşılık Al Ahli, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetten topladığı 21 puanla puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve zirvede oturan Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde bulunuyor.

Roshn Ligi'nin dışında Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının Batı grubunda, 2 galibiyet ve 2 beraberlikten topladığı 8 puanla altıncı sırada yer alıyor ve şu ana kadar hiçbir mağlubiyet almadı.

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Buna karşılık "Al Alami", Asya turnuvasının Batı grubunda 2 galibiyet ve tek bir mağlubiyetten topladığı 6 puanla yedinci sırada yer alıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl'a karşı ertelenmiş bir maçı bulunuyor.

Haremeyn-i Şerifeyn Hizmetkârı Kupası'nda ise Al Ahli, Al Anwar'ı 2-1 yenerek son 32 turunu geçmeyi başardı ve son 16 turunda önümüzdeki 11 Ocak Pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdulaziz Stadı'nda Al Ula ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Al Nassr da Riyad derbisinde Al Diriyah'ı 4-1 yenerek turnuvanın son 16 turuna yükselmeyi başardı ve yine önümüzdeki 11 Ocak Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awwal Park'ta Al Khaleej ile karşılaşacak.

İki takım ayrıca Kuveyt'te düzenlenecek Suudi Süper Kupası turnuvasına da hazırlanıyor; Al Ahli, Al Nassr ile Al Khaleej maçından bir gün önce, önümüzdeki 19 Aralık'ta rakibi Al Kadisiye ile karşılaşacak. İkisinin de tur atlaması halinde final turunda aynı ayın 23'ünde karşı karşıya gelecekler.