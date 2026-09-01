Hilal transferlerini savunuyor: Bu iddialar kulübün haklarına ve itibarına zarar veriyor

Hilal Kulübü şirketinin yönetim kurulu, dün Pazartesi günü "Semaniye kanalı"nda programlarına katılan bir konuğun söylediklerini kınadı.

Hilal, resmî sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Konuk, kulübün transferlerine ilişkin sorumsuz iddialar ve yanlış bilgiler ortaya attı ve bunları kaynağı belirsiz olarak nitelendirdi; bu, doğruluk ve profesyonellikten yoksun bir sunum oldu."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sportif eleştiri sınırlarını aşarak, dayandığı herhangi bir bilgi veya kanıt sunmaksızın iddialar öne sürdü; oysa kulüp daha önce medya kanallarında transferlerinin kaynağını açıklamıştı."





Açıklama şöyle devam etti: "Kurul ayrıca, bu iddiaları tartışmadan ve konuğundan söylediklerini kanıtlamasını istemeden geçiştiren program sunucusunun tavrına da şaşırdı; bu, tüzel bir kuruluşun itibarına ve saygınlığına dokunan iddialarla başa çıkmada beklenen mesleki sorumlulukla bağdaşmamaktadır."

Devamında şu ifadeler yer aldı: "Kurul, kulübün tüm transferlerinin ve mali işlemlerinin, düzenleyici çerçeveler ve onaylanmış yönetişim ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı; özellikle de bu iddiaları içeren bölümün, 'Kamu Yatırım Fonu'nun Hilal Kulübü şirketinin yüzde 100 oranında resmî sahibi olmayı sürdürdüğü bir dönemde yayınlanmış olması, bu iddiaların taşıdığı tehlikeyi ve bunların doğurabileceği düzenleyici ve hukuki sorumlulukları katlamaktadır."





Kurul sözlerine şöyle devam etti: "Bu açıklamanın yayınlanmasının nedeni, söz konusu iddiaların Suudi turnuvalarının resmî yayıncısı olan 'Semaniye' aracılığıyla yayınlanmış olmasıdır; bu da onun, doğruluğu araştırma ve bilgileri teyit etme, platformlarını güvenilir olmayan bilgilerin ya da kulübe, adamlarına ve mensuplarına dokunan iddiaların geçmesine açmama konusunda daha büyük bir medya ve mesleki sorumluluk taşıması gerektiği anlamına gelir; aksi halde bu, kamuoyunun yanıltılmasına ve kulübe ve çalışma sistemine zarar verilmesine yol açar."

Kurul şunları ekledi: "Kurul, Semaniye şirketinin yönetiminin, Suudi turnuvalarının resmî yayıncısı olma sorumluluğunun gerektirdiği mesleki standartlara bağlı kalma konusundaki hassasiyetine ve programda yer alanları ele almak ile bu sırada öne sürülen yanlış bilgileri düzeltmek için gerekenleri yapacağına olan güvenini ifade etti."

Kurul sözlerine şöyle devam etti: "Kurul, şirketin ilgili çalışma ekiplerinin geçtiğimiz dönemde çeşitli platformlar ve medya araçları üzerinden kulübe ve mensuplarına yönelik benzer nitelikte bir dizi ihlal, saldırı ve iddia tespit ettiğine dikkat çekti; bunlara medya üzerinden yorum yapılmamasının ise onların göz ardı edildiği anlamına gelmediğini, şirketin bunları belgelendirmek ve ilgili hukuki ve düzenleyici kanallar aracılığıyla ele almak, kulübün ve mensuplarının haklarını korumak için gerekenleri yapmak üzere çalıştığını belirtti."

Kurul açıklamasını şöyle noktaladı: "Hilal Kulübü şirketinin yönetim kurulu, eleştiriye ve medya özgürlüğüne saygısını teyit ederken, bunun yanlış veya kötü niyetli bilgilerin yayılmasını haklı çıkarmadığını vurgular; şirket, kulübün haklarına veya itibarına dokunan her türlü ihlale karşı gerekli önlemleri almayı sürdürecektir."



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