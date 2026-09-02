Asya Oyunları turnuvasına katılmaya hazırlanan 21 yaş altı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosuna Hilal kulübünün yıldızları damga vurdu; buna karşın seçkinler ligi Jawwy'nin gol kralı kadroya alınmadı.

21 yaş altı Suudi Arabistan Milli Takımı, Japonya'nın Nagoya şehrinde bu yılın 14 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Asya Oyunları'na katılmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan gençlerinin teknik direktörü İtalyan Luigi Di Biagio, turnuvaya katılmaya hazırlanan nihai kadroyu açıkladı. 23 oyuncunun yer aldığı kadroda, aralarında Hilal'den 4 oyuncunun bulunduğu isimler dikkat çekti: Meşal el-Davud, Saad el-Mutayri, Sabri Dehl ve Türki el-Gamil.

Buna karşılık kadroda Nasr'dan 3 oyuncu yer aldı: Avad Aman, Bessam Hazazi ve Saad Hakavi. İttihad'dan iki oyuncu olan Muhammed Bernavi ve Farha eş-Şemrani, Kadisiye'den ise Ammar el-Yehibi ve İyad Housa bulunuyor.

Kadroda Ahli'den yalnızca tek bir oyuncu yer aldı: seçkinler ligi Jawwy'nin (21 yaş altı Suudi Arabistan Ligi) 4 golle ikinci gol kralı olan kanat oyuncusu Ziyad Molla. Bu golle, Yeşilburun'dan gelen Feth'in yıldızı Jefferson Ramos ile eşit sayıya sahip.

Ancak en büyük sürpriz, turnuvanın ilk iki maçında 5 gol atan İttifak forveti Muhammed el-İsa'nın, 21 yaş altı Suudi Arabistan Ligi'nin gol kralı olmasına rağmen kadroya alınmamasıydı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Asya Oyunları'nda dördüncü grupta yer aldığını hatırlatalım. Grupta ayrıca bu ayın 18 Eylül'ünde karşılaşacağı Katar Milli Takımı da bulunuyor. Bu maçtan 4 gün sonra ise Güney Kore Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

21 yaş altı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosu şöyle