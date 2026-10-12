İttihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wiesing, takımının Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan klasikoda Hilal'e 3-2 yenilmesine neden olan hataların dosyasını açtı ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli Dubai ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde takımının hızlı bir şekilde gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Wiesing, klasiko boyunca İttihad'ın beklenen seviyede bir görüntü ortaya koymadığını kabul ederek, iki takımın sergilediği oyun ve "El-Amid" oyuncularının yaptığı hatalar göz önüne alındığında Hilal'in galibiyeti hak ettiğinin altını çizdi.

Alman teknik adam basın toplantısında şöyle konuştu: "Aradan sonra bir galibiyetle dönmek istiyorduk, ancak ne yazık ki önleyebileceğimiz hatalar nedeniyle bunu başaramadık. Hedeflediğimiz seviyede bir maç ortaya koymadık ve Hilal'in performansı ile bizim yaptığımız hatalar dikkate alındığında galibiyeti hak etmişti."

Wiesing itiraf etti: İttihad'ın hataları farkı yarattı

İttihad'ın teknik direktörü takımının sorunlarını yalnızca teknik yönlerle sınırlamadı; oyuncuların maçlar sırasında aldığı kararların kalitesini iyileştirmenin önemine de işaret etti. Kritik anlarda acele etmenin veya yanlış tercihte bulunmanın, büyük tecrübeye sahip oyuncular söz konusu olduğunda bile takıma çok pahalıya mal olabileceğini belirtti.

Gelecek maçlar ITT AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 ALA

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Wiesing şöyle dedi: "Kararların kalitesini iyileştirmek için çalışıyoruz, bazen şans bizden yana olmuyor. Doğru zamanda karar almak bazen dünya çapındaki oyuncular için bile zor olabiliyor ve bu dünyanın her yerinde yaşanıyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz, bu bir gecede değişecek bir şey değil; çalışmayla ve tekrarla geliyor."

Bu açıklama sorumluluğun bir kısmını, önümüzdeki karşılaşmalarda daha fazla konsantrasyon göstermesi gerekecek olan oyunculara yüklüyor. Özellikle İttihad, bu sezon Roshn Ligi'nde Hilal'e ilk kez yenildi; rakibi savunma hatalarından yararlanarak üç puanı hanesine yazdı ve liderlikteki farkı açtı.

Shabab Al Ahli karşılaşması: Klasikonun izlerini silmek için bir fırsat

Asya'daki karşılaşmaya hazırlık konusuna gelince, Alman teknik adam hazırlıkların normal şekilde sürdüğünü, hataların düzeltilmesine ve oyuncuların hazırlanmasına odaklandıklarını belirtti. Taktik planının detaylarını açıklamayı reddeden Wiesing, temel hedefin galibiyet elde etmek ve rakibin kalesine ulaşmak olduğunu vurguladı.

Wiesing şöyle konuştu: "Bu karşılaşmaya hazırlığım diğer tüm maçlar gibi, bu da normal. Hataları düzeltmek için çalışıyoruz ve planı açıklamak istemiyorum. Gol atmak istiyoruz, bizim yöntemimiz bu."

İttihad'ın teknik direktörü, geçmişteki derslerden faydalanılması ve aynı hatalara düşülmemesi şartıyla takımın olumsuz sonuçların tekrarını önleyebileceğini vurguladı. Oyuncularla kesintisiz çalışmanın, performansı iyileştirmenin ve olumlu sonuçlara geri dönmenin yolu olduğunu açıkladı.

Shabab Al Ahli karşılaşması, klasiko yenilgisinin ardından açıklamalar ve vaatlerin ötesinde sahada bir yanıt arayan Wiesing için özel bir önem taşıyor. Asya'daki bu sınavda alınacak galibiyet, İttihad'a güveni hızla yeniden kazanma fırsatı verebilir; buna karşın yeni bir ayak sürçmesi, özellikle maç yoğunluğu ve önümüzdeki dönemde birden fazla kulvarda mücadele edilecek olması göz önüne alındığında, takımın sorunlarını çözme kapasitesine dair soruları yeniden gündeme getirecektir.