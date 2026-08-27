Hilal, arka bölgedeki en önemli isimlerinden birini yeniden kadrosuna katmaya yaklaştı. Takımın bugünkü antrenmanında defans oyuncusu Hassan Tambakti antrenmanın ilk bölümüne katılmak üzere geri döndü. Bu gelişme, İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik ekibe, sezonun en zorlu evrelerine girmeden önce güçlü bir moral desteği sağladı.

Ayrıca oku: Mahrez ve Roshn Ligi'ne dönüş: Tartışmayı bitiren kesin karar



Tambakti, geçtiğimiz dönemde Suudi Arabistan Millî Takımı ile 2026 Dünya Kupası müsabakalarına katılırken maruz kaldığı sakatlık nedeniyle Hilal'den uzak kalmış, sahalardan ayrılarak fiziksel ve teknik hazırlığını yeniden kazanmak amacıyla bir tedavi ve rehabilitasyon programına girmişti.

Hilal'in bugünkü antrenmanında Tambakti idmanın ilk bölümüne katıldı. Bu durum, oyuncunun gruba tam olarak dönüşünün yaklaştığına dair olumlu bir işaret sayılıyor. Ancak resmî maçlarda görev alması, hazırlığının ne ölçüde tamamlandığına ve teknik ekibin kararına bağlı kalmaya devam edecek.

Millî defans oyuncusunun dönüşü Hilal açısından son derece önemli bir zamanda geliyor. Özellikle takım son dönemde arka bölgede bazı sorunlar yaşıyor; savunmanın derinliğinde boşluklar ortaya çıkarken bir dizi defans oyuncusunun performansı da düştü.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Inzaghi, savunmanın merkezinde daha istikrarlı seçeneklere ihtiyaç duyuyor; özellikle Senegalli Kalidou Koulibaly'nin performansındaki düşüşle birlikte. Tambakti'nin dönüşü ise İtalyan teknik adama, arka bölgeyi yeniden düzenleme ve oyuncunun kapatma, ikili mücadele ve savunma okuma yeteneklerinden yararlanma fırsatı veriyor.

Tambakti, yalnızca teknik özellikleri nedeniyle değil, aynı zamanda zorlu maçlardaki büyük tecrübesi ve yüksek savunma konsantrasyonu gerektiren mücadeleleri yönetme kabiliyeti nedeniyle de Hilal'in hesaplarında önemli bir unsuru temsil ediyor. Bu da sezonun kritik randevuları yaklaşırken "Lider"in ihtiyaç duyduğu bir şey.

Dolayısıyla Tambakti'nin antrenmanlara dönüşü, takımın birden fazla cephede güçlü destanlara hazırlandığı bir dönemde Hilal için önemli bir haber niteliği taşıyor. Millî defans oyuncusu tam hazırlığına yeniden kavuştuğunda, Inzaghi nihayet "Lider"in savunmasına daha fazla sağlamlık ve denge katacak ihtiyaç duyduğu parçaya sahip olabilir.