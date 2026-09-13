Neom takımının teknik direktörü Fransız Christophe Galtier, El Hilal karşısında bir hafta önce gerçekleştirdiği mucizenin ardından Suudi Roshn Ligi'nde kırmızı kart gördü.

Neom, bugün pazar günü Tebük'teki Kral Halid Spor Şehri Stadı'nda Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında El Fetih ile karşı karşıya geldi.

İlk yarının uzatma anlarının sonunda maçın hakemi, El Fetih kulübünün teknik heyetine, teknik direktör Halid El Atavi öncülüğündeki heyete yönelik hakaret içeren bir işaret yapması üzerine Galtier'i oyundan atma kararı aldı.

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Galtier'in Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından men cezasına çarptırılması bekleniyor; bu da onun en azından önümüzdeki ekim ayında El Hazm'a karşı oynanacak bir sonraki maçta yer alamayacağı anlamına gelecek.

Fransız teknik direktör yaklaşık bir hafta önce, Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Suudi başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda Neom'u El Hilal karşısında 2-0'lık galibiyete taşıyarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Galtier, El Hilal'e Suudi Roshn Ligi'ndeki 47 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk mağlubiyetini yaşattı; bu seri aynı zamanda İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki 39 maçlık dizinin de sonu oldu.

Fransız teknik direktörün geçen sezondan bu yana Neom'u çalıştırdığını ve takımı puan tablosunda sekizinci sıraya taşıdığını, bu sezon ise 5 galibiyet ve iki mağlubiyetten aldığı 15 puanla beşinci sırada yer aldığını hatırlatalım.