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Çeviri:

Hilal mı Merih mi? İstinaf Komitesi'nden Sudan Ligi şampiyonunu belirleyen resmi karar

Al Hilal Omdurman
Al-Merreikh

9 ve 10 Kasım günlerinde iki toplantı düzenledi

El-Hilal, Sudan Futbol Federasyonu Temyiz Komitesi'nin bugün salı günü aldığı kararın ardından 2025/2026 sezonu Sudan Premier Ligi şampiyonluğunu resmen kazandı.

El-Hilal, komitenin kulübün sunduğu inceleme talebini kabul ettiğini ve daha önce zirve maçının puanlarını El-Merrikh'e veren kararı iptal ettiğini açıkladı.

  El-Hilal, El-Merrikh karşısında aldığı galibiyetin ardından şampiyonluğu kesinleştirmişti; ancak El-Merrikh daha sonra, El-Hilal saflarında yer alan bazı vatandaşlığa geçirilmiş oyuncuların katılımının kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle resmi bir itirazda bulunmuştu.

 Davayı inceleyen Temyiz Komitesi, El-Hilal'i zirve maçında mağlup saymaya ve şampiyonluğu El-Merrikh'e vermeye karar vermişti.

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El-Hilal resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Kulübümüz, bugün salı günü Sudan Futbol Federasyonu Temyiz Komitesi'nin kararıyla Premier Lig şampiyonluğunu geri kazandı. Komite, kulübün sunduğu inceleme talebini şekil ve esas yönünden kabul ederek, zirve maçının puanlarını El-Merrikh el-Hartum'a aktaran önceki kararını iptal etti."

Açıklama şöyle devam etti: "Komite başkanı Mevlana Muhammed Hamed el-Beşir başkanlığında, üyeler Muhammed İsa, Dr. Zuheyr Abdülmelik ve üye ve raportör olarak Müsteşar ez-Zeyn ed-Duhayri'nin katılımıyla komite, bu ayın 9 ve 10 Kasım günlerinde iki toplantı gerçekleştirdi ve talep ile ekli belgeleri inceledikten sonra maçın sonucunu hakem raporunda yer aldığı şekliyle onaylama kararına vardı."

Açıklama şöyle sürdü: "Bu karar uyarınca şampiyonluk, ülkenin efendisinin kasalarına geri döndü ve kulüp, Sudan'da en çok kupa kazanan takım olarak konumunu bir kez daha teyit etti."

 

 

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