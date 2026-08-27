Bugün perşembe günü yayınlanan bir basın raporu, Hilal'in gelecek salı günü Riyad'daki Mملكة Arena Stadı'nda Suudi Roshn Ligi karşılaşmalarında rakibi Al-Ahli ile karşı karşıya geleceği maç öncesinde rakibine büyük bir sürpriz hazırladığını ortaya koydu.

Suudi Profesyonel Ligi Birliği, Al-Ahli'nin dün çarşamba günü Kıtalar Arası Kulüpler Kupası'nın açılışında Auckland maçına çıkmaya hazırlanması nedeniyle Hilal'in müsabakadaki gelecek iki maçının sıralamasını değiştirmişti. Buna göre "Lider", gelecek cuma günü dördüncü hafta maçında Al-Khaleej ile karşılaşacak, ardından gelecek 1 Eylül'de "Zarif" ile (üçüncü hafta) karşı karşıya gelecek.

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Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre, Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Al-Ahli karşısındaki El Clasico öncesinde İngiliz Ollie Watkins'i hazırlamak amacıyla ona özel bir program uygulamaya karar verdi.

Gazete, 30 yaşındaki Watkins'in başkent kulübünün kadrosuna dahil edilmesine hazırlık olarak yarın cuma akşamı özel bir uçakla Riyad'a geleceğini doğruladı.

Dün çarşamba günü çıkan basın raporları, Suudi Hilal'in devam eden yaz transfer döneminde Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins'in transferini bitirdiğini belirtti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabından şunları söyledi: "Son dakika: Hilal, Ollie Watkins'i kadrosuna katmak için transferin tüm detaylarında anlaşmaya vardı, hadi bakalım."

Şöyle devam etti: "Özel detaylar: Aston Villa, İngiliz forvet için 58,4 milyon euro artı 2 milyon euro bonuslu son teklifi az önce kabul etti. Aston Villa'dan yeşil ışık geldi ve oyuncu bu hafta Suudi Arabistan'a gidecek."

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