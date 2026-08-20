Hilal, Suudi kulübünün bu yaz transfer döneminde ayrılığa yaklaşan Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un yerine yeni bir kanat oyuncusu transfer etme çabalarını sürdürdü.

Basında yer alan haberlerde, Malcom'un Hilal ile sözleşmesini feshetmesinin ardından, "El Zaim"in yeni bir kanat oyuncusu transfer etme isteği doğrultusunda, bu yaz transfer döneminde Birleşik Arap Emirlikleri kulübü El Jazira'ya transfer olmaya yaklaştığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hilal'in Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak amacıyla ilgi listesine aldığını ortaya koydu.

Romano, "X" platformundaki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "El Zaim"in Martinelli'yi, Chelsea'nin Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto ve üçüncü bir kanat oyuncusunun da yer aldığı üç kişilik bir seçim listesine eklediğini belirtti.

İtalyan gazeteciye göre, Arsenal'in kanat oyuncusu, kulüpten ayrılması hâlinde bir Avrupa kulübüne transfer olmak istiyor; ancak Hilal'in sunacağı teklif, onu ikna edecek kadar büyük olabilir.

Suudi kulübü, bu yaz transfer döneminde İngiliz kulübü West Ham United'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i zaten transfer etmişti, ancak hücum gücünü tamamlamak için başka bir kanat oyuncusu arıyor.

Martinelli, 2019 yılında Brezilya kulübü Ituano'dan katılmasından bu yana Arsenal forması giyiyor ve Londra ekibiyle çıktığı 278 maçta 62 gol atıp 36 asist yaptı.

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