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GOAL

Çeviri:

Hilal'in yaşattığı deprem, Teavun'un teknik direktörünü koltuğundan etti

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

Büyük darbe

Et-Teavun kulübü, teknik direktörü Zarko Lazetiç'in görevinden alındığını resmen açıkladı. Karar, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta müsabakasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Hilal karşısında 6-0'lık ağır mağlubiyetin ardından geldi.

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Et-Teavun yönetiminin kararı, takımın bu sezona yaptığı felaket başlangıcın ardından geldi. Takım ilk 7 haftada hiçbir galibiyet elde edemedi ve yalnızca 3 puan toplayarak Roshn Ligi'ndeki katılım tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaşadı.

Yedi maç boyunca Et-Teavun, 3 beraberliğe karşılık 4 yenilgi aldı ve hiçbir galibiyet elde edemeyerek puan kaybını sürdürdü. Ardından Hilal karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet teknik ekip üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

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AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Al Hilal
HIL
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Al-Taawoun
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Hilal karşısında alınan yenilgi, Lazetiç'in Et-Teavun'daki serüveninde son darbe oldu. Takım zayıf bir görüntü çizdi ve tek maçta 6 gol yedi; maç boyunca Hilal her açıdan net bir üstünlük sergiledi.

Lazetiç maçın ardından iki takım arasındaki büyük farkı kabul ederek şunları söyledi: "Bir şey söylemek zor, rakibi tebrik ediyoruz, takımımızdan bir milyon kez ve futbolun her açısından daha iyiydiler, söyleyeceğim tek şey bu." Bu açıklama, karşılaşmanın takımı için ne kadar zorlu geçtiğini yansıttı.

Lazetiç'in görevden alınmasıyla birlikte Et-Teavun, takımı yeniden galibiyet yoluna sokabilecek bir teknik direktör arayışında yeni bir döneme başlıyor. Kötü başlangıç ve Hilal karşısındaki ağır yenilginin bedelini ödeyen kulüp için önümüzdeki dönemde en önemli mücadele, rotayı düzeltmek olacak.

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