Hilal'in savunma duvarı Katar zirvesinde Suudi Arabistan Milli Takımı'na destek veriyor

Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında Katar Milli Takımı ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde yeni bir destek aldı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, yarın cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Katar Milli Takımı ile Körfez turnuvasının yarı finalinde karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Hilal'in savunma oyuncusu Hassan Tembekti'nin, bugün cuma günü Suudi Arabistan'ın yaptığı takım antrenmanlarına katılmasının ardından maçta oynamaya hazır olduğunu açıkladı.

Tembekti, geçtiğimiz salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının grup aşamasının üçüncü haftasında Irak karşısında alınan 2-0'lık galibiyette Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yer almamıştı.

Tecrübeli savunmacının dönüşü, özellikle Suudi Arabistan Milli Takımı'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar göz önüne alındığında güçlü bir destek anlamına gelecek. Bu sakatlıkların arasında kaleci Nevaf el-Akidi, savunma oyuncusu Hassan Kadeş, bek Zekeriya Hussavi ve orta saha oyuncusu Ala Al Hajji bulunuyor.

Suudi Arabistan, grup aşamasında Kuveyt, Umman ve Irak karşısında aldığı 3 galibiyetle tam puanı toplayıp kalesinde şu ana kadar hiç gol görmedikten sonra "Körfez 27"deki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.