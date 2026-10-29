Suudi Arabistan ekibi Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar temsilcisi El Şamal karşısında aldığı sürpriz yenilginin ardından sert eleştirilerin hedefi oldu.

Hilal, önceki gün salı günü Asya kupasında lig aşamasının üçüncü haftasında Hor'daki Beyt Stadı'nda karşılaştığı El Şamal'a 3-1 mağlup oldu.

Suudi spor yorumcusu Abdullah Felate, Inzaghi'nin maçı yönetme biçimiyle alay ederek aldığı teknik kararlar nedeniyle bu yenilginin birinci sorumlusunun kendisi olduğunu savundu.

Felate, Suudi Roshn Ligi'nin yayıncısı "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal'de gördüklerimden sonra 'para her şeydir' sözümden vazgeçtim. Bazen paraya sahip olursun ama teknik direktörün gelip o paraları heba eder."

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Şöyle devam etti: "Para her şey değil, bu parayı nasıl yöneteceğini bilen bir teknik direktör olmalı. Takımda değeri bir milyar (riyal) olan oyuncular var, sonra o (Inzaghi) gelip tüm ilk on bir oyuncusunu yedek kulübesine oturtuyor."

Şunları ekledi: "O (Inzaghi), El Şamal'ı yeni kurulmuş bir takım olarak değerlendirdi; oysa geçen sezon Katar Ligi'nde mücadele etti ve başta Riyad Mahrez olmak üzere seçkin oyunculara sahip."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğru, bu yolun sonu değil, turnuvanın final maçı da değil; ama Hilal'in bir gururu var ve bu şekilde teslim olması, tüm ilk on bir oyuncusunu sahanın dışında oturtması doğru değil."

Devamında şunları söyledi: "Inzaghi ikinci plan oyuncularıyla oynadı; hepsi maç atmosferinden uzak ve kaybetmek için garip bir karışım ortaya çıkardı. Bu yenilginin sorumluluğunu en ufak bir tartışmaya yer bırakmadan o taşıyor."

Şöyle tamamladı: "Herhangi bir teknik direktörün rotasyon yapma hakkı vardır; ama olan şey rotasyon değildi. Bu bir umursamazlık, takımı baltalamak ve rakip takıma saygısızlıktı. İşte bu yüzden Inzaghi yenilgiyi fazlasıyla hak etti."

Hatırlatmak gerekirse Inzaghi, El Şamal maçına ilk on bir oyuncularından yalnızca 3'üyle çıktı; bunlar bek oyuncuları Muteb el Harbi ve Theo Hernandez ile orta saha oyuncusu Mohamed Kanno'ydu. Kadronun geri kalanında ise yedek oyunculara güvendi.