Yaz transfer döneminde yaşanan transfer savaşlarının perde arkasını gözler önüne seren çarpıcı bir itirafla Fenerbahçe başkanı, İngiliz golcü Ollie Watkins'in transferiyle ilgili büyük bir sürprize imza attı ve Türk kulübünün oyuncuyu kapmaya çok yakın olduğunu, ancak son anlarda Hilal'in devreye girerek durumu kendi lehine çevirdiğini vurguladı.

Türk kulübünün başkanı, Suudi Arabistan'ın "El-Yaum" gazetesine yansıyan çarpıcı açıklamalarında, Fenerbahçe'nin Watkins ile tam bir ay süren maraton görüşmelere girdiğini ortaya koydu.

Şunları söyledi: "Watkins ile bir ay boyunca görüştük ve temsilcilerimizi İngiltere'ye gönderdik, ancak Aston Villa başlangıçta oyuncuyu satmak istemedi, oyuncunun kendisi de Türkiye'ye gelme fikrini reddetti ve piyasanın sonunda Suudi Arabistan Ligi'ne transfer oldu."

Neden Hilal'i seçti?

Fenerbahçe başkanı, Watkins'in reddinin maddi olmaktan çok sportif bir proje meselesi olduğunu açıkladı; İngiliz milli golcü, Türkiye Ligi'ne transfer olmak yerine İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki Hilal'in iddialı projesine katılmayı tercih etti ve böylece Fenerbahçe, transfer döneminin son metrelerinde iddiasını kaybetti.

Bu açıklama, Ollie Watkins'in bu sezon Hilal formasıyla sergilediği büyük çıkışı da açıklıyor; oyuncu geçtiğimiz yaz İngiliz kulübü Aston Villa'dan rekor bir transferle takıma katılmış ve hızla Inzaghi'nin tüm yerel ve kıtasal müsabakalardaki kadrosunun vazgeçilmez temel taşlarından biri hâline gelmişti.



