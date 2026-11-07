Kadisiye'nin yıldızı, mevcut uluslararası ara dönemin sona ermesinin ardından Nassr'a karşı oynanacak beklenen zirve maçında forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Oyuncu, Hilal maçının lanetine uğramıştı.

Kadisiye, Roshn Ligi'nin on dördüncü haftasında, 20 Kasım Cuma günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Nassr'a konuk olacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Kadisiye'nin, Uruguaylı oyuncusu Nahitan Nandez'in maça normal bir şekilde katılabilmesi için iyileşme sürecini hızlandırmaya çalıştığını belirtti.

Nandez, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında, geçtiğimiz 23 Ekim'de Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Hilal'e 3-2 kaybedilen maçta sakatlanmıştı.

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Bu sakatlık, Uruguaylı orta saha oyuncusunun, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar ekipleri Al-Sadd ve Al-Gharafa'ya karşı ve Suudi Roshn Ligi'nde Al-Riyadh'a karşı olmak üzere Doğu ekibiyle 3 maçta forma giyememesine neden oldu.

Sakatlık ayrıca Nandez'in mevcut uluslararası ara dönemde Uruguay Milli Takımı'ndan uzak kalmasına yol açtı; rehabilitasyon programını tamamlaması için kadroya çağrılmadı.

Gazete, Nandez'in şu anda özel bir spor salonunda yoğun bir rehabilitasyon programı yürüttüğünü ve bunun özellikle şampiyonluk yarışında belirleyici olabilecek Nassr maçına yetişmek amacıyla olduğunu açıkladı.

Kadisiye, Suudi Ligi puan tablosunda 25 puanla ikinci sırada yer alıyor; üçüncü sıradaki Nassr'ın averajla önünde ve zirvedeki Hilal'in iki puan gerisinde bulunuyor.