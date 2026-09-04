Hilal ve eski Suudi Arabistan Millî Takımı yıldızı Saud Kariri, takımın içinden geçtiği zorlu dönemi atlatması amacıyla Ahli yönetimine ve oyuncularına önemli bir mesaj gönderdi. Bu mesaj, Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen ve salı akşamı oynanan maçta "Zaim" karşısında alınan 3-0'lık ağır mağlubiyetin ardından geldi.

Kariri, Ahli'nin şu anda saha dışındaki iç sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiği görüşünde. Özellikle son dönemde kulübe yönelen eleştirilere dikkat çeken Kariri, yönetimsel sorunların oyuncuların maçlardaki konsantrasyonunu ve performansını etkilemesine izin verilmeden her tarafın kendi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca oku: Resmen açıklandı: Martinelli Suudi Hilal'de korku üçlüsünü tamamlıyor



Kariri, "Thmanyah" ağı aracılığıyla yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ahli'de yaşananlar kesinlikle üzücü, ancak yönetimin oyuncuları olan bitenden ayrı tutması, oyuncuların da sahaya odaklanıp tüm dış meseleleri unutması gerekiyor."

Eski Hilal yıldızı, kulüpte yaşananların oyuncuların maçlardaki davranışlarına yansımaması gerektiğinin altını çizerek, özellikle takımın sonuçlarını yeniden toparlamak ve bu sezon şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsa daha fazla bağlılık ve konsantrasyona ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Şöyle devam etti: "Bir oyuncunun oyundan alındıktan sonra soyunma odasına gitmesi doğru değil, bu çok kötü bir durum. Dediğim gibi, oyuncuların doğru yola dönmek ve yeniden mücadele etmek için yaşanan yönetimsel aksaklıkları unutması gerekiyor."

Kariri'nin açıklamaları, Ahli'nin sezona istikrarsız başlangıcının ardından giderek artan baskılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Takım, Hilal'e 3-0 yenilmeden önce Khaleej karşısında da mağlubiyet almış, güveni yeniden kazanmak ve rotayı düzeltmek için hızlı bir tepki vermesi gerektiği bir noktaya gelmişti.

Kariri, çözümün yalnızca teknik bir değişiklik ya da yeni oyuncularla anlaşmaktan başlamadığı, bunun yerine soyunma odasındaki konsantrasyon ve disiplinin yeniden kazanılmasından geçtiği görüşünde. Ayrıca yönetimsel kararlar ile sahada yaşananların birbirinden ayrılması gerektiğini de vurguluyor.

Böylece eski Hilal yıldızının mesajı, Ahli'ye doğrudan bir tavsiye taşıdı: Yönetimsel sorunlar saha dışında çözülebilir, ancak takımın başarısı için oyuncuların maçlara çıkarken tüm olan biteni bir kenara bırakması gerekiyor. Çünkü dikkat dağınıklığının sürmesi, haftalar ilerledikçe "Raki"nin yeniden mücadeleye dönme görevini daha da zorlaştırabilir.